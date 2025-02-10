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22 февраля пройдёт традиционный фестиваль «Сахалинский Лёд-2025»

Фото: Министерство по рыболовству Сахалинской области.

Сахалинская область готовится к проведению в живописном Долинском районе на реке Найба одного из самых ярких зимних событий года — фестиваля «Сахалинский лёд-2025». В этом году традиционная подлёдная рыбалка на навагу пройдёт под новым девизом — «Сахалинский лёд — просто космос».

– Фестиваль «Сахалинский лёд» — это не просто соревнования, это праздник для всех, кто любит зимнюю рыбалку и активный отдых, – говорит  министр по рыболовству области Иван Радченко. –  Мы тщательно готовимся к мероприятию, чтобы каждый участник и гость получил максимум положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Главный организатор фестиваля, руководитель ассоциации «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа подчеркнула, что в этом году программа будет особенно разнообразной и интересной. С почётными гостями и интересными мероприятиями, которые порадуют и взрослых, и детей.

Во-первых, поучаствовать в фестивале на Сахалин прилетает космонавт-испытатель Олег Артемьев. И это круто!

Судя по сегодняшним уловам наваги, рыбалка будет удачной. Но если даже и не очень, заняться на льду всё равно будет чем.

Планируются мастер-классы от лучших шеф-поваров ресторанов, которые раскроют секреты приготовления вкуснейших блюд из наваги. Музыкальные вступления и конкурс на лучший костюм «рыба – планетянина». И, конечно, соревнования по подлёдной рыбалке с награждением победителей.

До фестиваля ещё почти две недели, а регистрацию прошли уже более 70 команд. Кстати, 22 февраля  из Долинского района до места мероприятия будут курсировать автобусы с промежутками в полчаса. Проезд – бесплатный.

Приглашаем всех присоединиться к этому яркому событию! С хорошим настроением и рыбацкой удачей в кармане.

Для участия необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с регламентом. Подробная информация доступна на официальном сайте: https://www.sakhice.ru.

Контактный телефон для справок 8 (4242) 722-576. 

Мероприятие рассчитано на аудиторию 0+.

Игорь СЕРГЕЕВ.

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