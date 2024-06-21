22 июня – День памяти и скорби. В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная

Весть о вероломном нападении гитлеровской Германии пришла на Северный Сахалин к вечеру 22 июня 1941 года.

Была объявлена мобилизация. Только за первый год войны в армию ушло 7 000 сахалинцев, по данным музейно-мемориального комплекса «Победа». Всего в 1941 – 1945 годах на фронт ушло более 20 000 человек. Многие сахалинцы участвовали в боях за Москву, Ленинград, Сталинград, на Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию, Польшу, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию.

В 1943 году на севере Сахалина был сформирован 56-й армейский корпус, он усилил пограничные части на 50-й параллели, на линии соприкосновения с японской армией.

Те, кто не надел погоны, ковали Победу на трудовом фронте.

С первых дней войны нефтяники Северного Сахалина нарастили объёмы добычи нефти: фронту необходимо было топливо. С 1941 по 1945 год на материк отправлено 2,4 млн тонн нефти.

В невероятно тяжёлых условиях, учитывая, что на фронт ушли взрослые, профессиональные рабочие и инженеры, был построен нефтепровод Оха — Софийск (Комсомольск-на-Амуре).

В 1941 году шахтёры Сахалина выдали на-гора 687 тыс. тонн угля. Всего же за годы войны они добыли 2 млн тонн угля.

Круглосуточно трудились рыбаки. Основным рыбодобывающим районом был Широкопадский. Здесь ловили сельдь, горбушу, треску, камбалу. В то время на Сахалине было 20 крупных рыбозаводов, 5 баз с посольными ёмкостями. Рост добычи увеличивался из года в год.

За военные годы островные лесозаготовители, в основном старики, женщины и дети, дали стране свыше 1 млн кубометров древесины.

На советской части острова были построены промышленные комбинаты по производству мебели, бочкотары, пиломатериалов. На предприятиях, выполнявших военные заказы, увеличилось производство кожевенных, шорно-седельных изделий, меховой одежды и обуви для фронта.

В сельском хозяйстве также работать приходилось в основном подросткам и женщинам. Они смогли увеличить посевные площади, в основном под картофель и другие овощи.

В то тяжёлое время увеличились тиражи газет «Советский Сахалин», «Правда», «Комсомольская правда». Выпускались стенгазеты и бюллетени, распространялись плакаты патриотической направленности.

В фонд обороны сахалинцы внесли свыше 61 млн рублей, отправили 6 кг драгоценных металлов, собрали на строительство самолётов, танков и миномётов свыше 5 млн рублей.

Отправляли на фронт дикоросы и продукты.

Советский Сахалин в годы войны жил и работал, как и вся страна, – терпя огромные лишения, без сна и отдыха работая на нужды фронта, помогая своим воюющим отцам, мужьям, братьям и сыновьям.

Всё — для фронта, всё — для Победы!