22 июня – День памяти и скорби. В этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз. На нашу страну обрушилась невиданная сила: 190 дивизий, более 4000 танков, 47 000 орудий и миномётов, около 4500 самолётов, до 200 кораблей, 5 000 000 человек. Началась самая страшная в истории человечества война.

На Сахалине в это время в разгаре был день. А сообщение о начале войны пришло к вечеру.

И сразу же газета «Советский Сахалин» включается вместе со всем советским народом в священную борьбу за победу.

24 июня, во вторник, газета публикует выступление по радио 22 июня заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова, указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации, военном положении, военных трибуналах, сводку Главного командования Красной Армии за 22 июня 1941 года.

Под общим заголовком «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» рассказывается о митингах на предприятиях, в колхозах и учреждениях Сахалина, где участники выражали своё глубокое возмущение в связи с наглым нападением на нашу страну, говорили о вере в победу, обещали самоотверженно трудиться на своём посту.

Вот некоторые заголовки: «За Родину, за честь, за свободу», «Готовы к священной отечественной войне», «Фашистские разбойники жестоко поплатятся», «Теснее сплотим свои ряды», «Повысим норму выработки».

И затем из номера в номер материалы, заметки, письма, зарисовки, репортажи о массовом героизме, социалистическом патриотизме сахалинцев, их стремлении внести как можно больший вклад в дело разгрома гитлеровских захватчиков.

С первых дней войны нефтяники Сахалина нарастили объёмы добычи нефти. С 1941 по 1945 год на материк отправлено 2,4 млн тонн нефти. В короткие сроки построены газопровод Эхаби – Оха и нефтепровод Оха – Софийск (Комсомольск-на-Амуре).

Шахтёры за годы войны добыли 2 млн тонн угля.

Лесозаготовители дали стране свыше 1 млн кубометров древесины.

Из года в год увеличивался вылов рыбы – сельди, камбалы, горбуши, трески. В то время на Сахалине было 20 рыбозаводов, 5 баз с посольными ёмкостями.

В сельском хозяйстве значительно увеличились посевные площади под картофель и овощи.

В фонд обороны сахалинцы внесли свыше 61 млн рублей, собрали на строительство самолётов и танков свыше 5 млн рублей.

Всё делалось для фронта, для Победы.

СПРАВКА

В 1941 – 1945 годах на фронт ушло более 20 000 сахалинцев.