22 июня в России отмечается памятная дата – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и ценой жизни защитили свою Родину. На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» (далее – Акция).

Цель Акции сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа с помощью вовлечения граждан Российской Федерации в памятные мероприятия, тем самым сохраняя преемственность поколений россиян, чтобы ежегодно вспоминать 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция проводится в онлайн формате, это позволит большому количеству наших граждан присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо пройти по адресу деньпамяти.рф и на основной странице сайта нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». Это позволит каждому из нас внести свой личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам. Информационные, методические и визуальные материалы размещены по ссылке: https://деньпамяти.рф/government