Новый корпус травматологической поликлиники открылся в Южно-Сахалинске

В здании, оборудованном самыми современными медицинскими аппаратами, пациенты будут проходить полный цикл – от первичного обращения к специалисту до процесса восстановления. Губернатор Валерий Лимаренко вместе с «серебряными» волонтерами осмотрел новые кабинеты и пообщался с врачами и пациентами.

​– Травма – это всегда боль и физические ограничения. И очень важно, чтобы у таких пациентов была возможность получить медицинскую помощь быстро и в комфортных условиях. Здесь для этого созданы все условия. У опытных специалистов всегда под рукой самое современное оборудование. Мы уделяем медицине особенное внимание, чтобы все нуждающиеся получили качественную помощь, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Поликлиническое отделение травматологии разместилось на двух этажах нового здания. В отличие от прежнего строения, в котором не было технической возможности разместить лифт, здесь подъемное устройство имеется, что очень важно для пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата.

К услугам пациентов лечебная физкультура, массаж, медицинская реабилитация, лечение при дневном стационаре. Весь процесс проходит под наблюдением специалистов, штат которых насчитывает: 10 врачей травматологов-ортопедов, физиотерапевта, массажиста, инструктора ЛФК, 6 рентген-лаборантов, рентгенолога и 12 медсестер.

– С утра сегодня приняли уже 8 человек. Снимки делаем, пациент приходит к врачу, специалист уже видит у себя в компьютере изображение. И вообще их можно посмотреть в любой поликлинике, в цифровом архиве, – рассказала рентген-лаборант Наталья Середина.

​Новый корпус расположен рядом с прежним, по адресу пр. Мира, 56 а-1. В прежнем корпусе продолжится оказание экстренной помощи пациентам. А запись на прием на плановое лечение ведется как по линии 1-300, так и через портал «Госуслуги» и инфоматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.