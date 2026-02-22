Понедельник, 23 февраля, 2026
23 февраля – День защитника Отечества

Фото: правительство Сахалинской области.

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. Он символизирует глубокое уважение к людям, посвятившим себя воинской профессии, к тем, кто с оружием в руках служил и служит России.

Наши предки в ходе Ледового побоища разгромили иноземных захватчиков. Отразили нашествие наполеоновских войск. Установили Знамя Победы на Рейхстаге в Берлине. Сегодня сахалинцы и курильчане защищают Родину в зоне специальной военной операции, продолжают дело дедов и прадедов. И мы поддерживаем бойцов на пути к общей Победе.

Поздравляю участников спецоперации, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, военнослужащих разных лет, а также всех, кто помогает воинам России и их семьям. Крепкого вам здоровья, новых успехов, счастья и благополучия!

С праздником, друзья!

Валерий Лимаренко,
губернатор Сахалинской области.

