23 февраля — праздник для всех

Мероприятия в честь государственного праздника 23 февраля пройдут во всех районах островного региона. В Южно-Сахалинске состоится церемония возложения венков к мемориалу Славы в 10.00. Запланировано участие в нем ветеранов и военнослужащих, представителей власти, общественных организаций.

В 13 часов здесь же свою первую присягу принесут ребята, ставшие членами всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия.

– Торжественную клятву в День защитника Отечества произнесут 108 ребят. Все они были кандидатами, прошли специальное обучение, которое длилось от 6 до 12 месяцев, – рассказал начальник штаба местного отделения Юнармии Юлиан Красавин.

Развлекательная программа «Стоит на страже Родины солдат» с 12 часов развернется на площадке перед музейно-мемориальным комплексом «Победа». Сотрудники музея приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска на открытие снежного городка «Красная звезда». Гостей – малышей и взрослых – ждут народные гуляния, игры-забавы и эстафеты.

С 13 до 15 часов здесь стартует увлекательный квест «Лабиринт истории» от Центра молодежных инициатив. Его участниками станут юнармейцы.

Для мальчишек и девчонок музейно-мемориальный комплекс «Победа» и исторический парк «Россия – моя история» подготовили культурно-образовательное мероприятие «Во славу Отечества!» и тематический мастер-класс «Солдаты Победы».

Еще одной праздничной площадкой станет сквер возле администрации города. Здесь выступит народный ансамбль казачьей песни «Воля». Для детей и взрослых запланированы игровые программы: «Русские забавы», «Казачья удаль» и «Игры Севера». Здесь же пройдут акции «За здоровый город», «Алло, мы ищем голос».

На площадке перед домом правительства пройдут мастер-классы по созданию снежных фигур и их художественному оформлению. А перед Чехов-центром состоятся соревнования по уличному мини футболу, сообщает пресс-служба регионального правительства.