Имя им – Победители. Николай Вилков и Пётр Ильичёв: два подвига в одночасье

3 сентября, после 30-летнего перерыва страна вновь будет отмечать День победы над Японией и День окончания второй мировой войны. Из истории, как и из хорошей песни, строку не выкинешь, тем более такую – правдивую, обагренную кровью, победную… Возвращение ее в календарь памятных дат военной истории Отечества можно только приветствовать.

Сегодня, в проекте «Имя им – Победители» мы расскажем о беспримерном героизме двух советских морских десантников, освобождавших остров Шумшу от японских милитаристов, – о Героях Советского Союза Николае Вилкове и Петре Ильичёве. Они, повторив подвиг Александра Матросова, в первый же день высадки передового отряда (18 августа 1945 года) один за другим закрыли телами 2-амбразурный японский дот. Несколько минут пулемётного затишья спасли жизни многим краснофлотцам и помогли им взять высоту 171 и водрузить на ней красное знамя.

Старшине первой статьи Николаю Вилкову было 26 лет, а десантнику Петру Ильичёву – восемнадцать. Первый в жизни бой стал для них последним.

Эти парни, как два брата, даже чем-то внешне похожи. И финал судьбы у них один, и вечный покой они обрели на одном острове. Познакомились и стали писать друг другу письма их матери. «Горе объединяло нас, ведь наши сыночки погибли в одночасье», – рассказывала Наталья Сергеевна Ильичёва.

Впрочем, было обстоятельство, которое тринадцать лет разделяло этих мужественных краснофлотцев. Николаю Вилкову в сентябре 1945-го присвоили высокое звание Героя Советского Союза (посмертно), а с Петром Ильичёвым это случилось тринадцатью годами позже. Как выяснилось, офицеры-штабисты в рапорте высокому начальству указали лишь Николая Вилкова, закрывшего собою правую вражескую амбразуру. А фамилию матроса, бросившегося на левое огнедышащее пулемётное гнездо, не сообщили. В таком виде рапорт дошел до Верховного Совета СССР, который и издал указ о присвоении звания Героя Советского Союза лишь старшине первой статьи.

Только благодаря настойчивой поисковой работе военного корреспондента Александра Гритченко награда посмертно нашла героя. Журналист встречался с десантниками – очевидцами того события, долгие годы собирал доказательный материал, чтобы восстановить справедливость в отношении Ильичёва. Он переписывался с его матерью и издал книгу о её сыне.

Наталье Сергеевне довелось побывать на могиле Петра. Эту поездку ей организовали моряки-тихоокеанцы. «Летела с ними до острова, – рассказывала Ильичёва военкору Александру Гритченко. – Помню, посмотрю в окно, а под нами только вода.

Побывала на могиле сына, и вроде бы легче стало. Взяла там горсть земли. Больше уже не придётся навестить Петю. Годы берут своё».

Что известно из разных источников о событиях 18 августа 1945-го на Шумшу?

Морских пехотинцев у подножия высоты 171 прижал к земле двухпулемётный японский дот. Был приказ окопаться и занять круговую оборону. Завязался тяжелый бой. Противотанковые гранаты десантников взрывались перед дотом, и японцы продолжали стрелять.

Николай Вилков получил ранение, увидев это, Пётр Ильичёв с силой бросил в амбразуру свои гранаты. Когда дым рассеялся, пулеметы вновь стали поливать огнем десантников. Последняя граната, брошенная Николаем, не переломила ситуацию. И тогда, поднявшись во весь рост, краснофлотец бросился на правую амбразуру дота. А левая продолжала в упор расстреливать десантников.

Гранат у Петра Ильичёва больше не было, и он постарался добежать до этой амбразуры прежде, чем его срежет очередь вражеского пулемёта. И ему удалось это ценою жизни.

Сохранились свидетельства о том, что когда десантники взяли высоту и нашли тело друга, то в окровавленном бушлате нашли комсомольский билет и письмо Петра. «Дорогая мама, сестра Поля и брат Василий! Сегодня мы идём в бой, – сообщал матрос. – Не беспокойтесь, родные. За меня краснеть не придется. Я с честью выполню свой долг перед любимой Родиной и клятву, которую давал перед боем, сдержу до конца!». Вот таким был этот 18-летний юноша из Омской области.

Его подвиг восхищал последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Выступая перед солдатами и генералами, он не раз приводил в пример Петра Ильичёва: «Это же как надо любить свою Родину и свой народ, чтобы своим телом закрыть амбразуру вражеского дота, пожертвовать своей жизнью ради спасения жизней своих товарищей!».

Память о мужественном поступке Николая Вилкова, уроженца села Ильинское Ивановской области, и Петра Ильичёва живет в названии улиц в Северо-Курильске, Корсакове, Макарове, Южно-Сахалинске, Южно-Курильске, Владивостоке, Омске. В Петропавловске-Камчатском, в Макарове, на площади Славы в Южно-Сахалинске, на родине десантников установлены монументы героям. 3 сентября, в День победы над Японией, этих бесстрашных героев вспомнят поименно тысячи россиян, минутой молчания и цветами почтут их память.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Песня «Самураи»

Автор текста – Валентин Фёдоров, экс-губернатор Сахалинской области, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, музыка и исполнение киноартиста и актёра Московского художественного академического театра им. Горького Николая Сахарова.

Валентин Петрович Фёдоров всегда занимал твёр­дую и чёткую позицию по неотторжимости от России территории Курильских островов. Он смело отстаивал её на самом высоком уровне. Текст его песни «Самураи» – ещё одно тому доказательство, не теряющее своей актуальности и сегодня.