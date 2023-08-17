Имя им – Победители. Степан Савушкин: шагнувший в бессмертие

Судьба отмерила этому серьезному парню всего 28 лет жизни. У многих нынешних молодых людей в такие годы все только начинается: профессиональное становление, семейная жизнь, стремительное саморазвитие… Но когда идет война, время сжимается стальной пружиной. И молодежь, получившая достойное воспитание, взрослеет очень рано.

Конечно же, в юности Степан Савушкин, как и его сверстники, о войне не думал: страна строилась, успешно развивалась. Сын запорожского крестьянина, получив семилетнее образование, остался работать в школе. Возможно, из него получился бы прекрасный учитель. Но планы на будущее изменились после службы в Красной Армии.

В Европе поднимал голову фашизм, а в Азии – японский милитаризм. Пред­ощущение опасности, грозящей Советскому Союзу, витало в воздухе. И Степан Савушкин выбрал профессию защитника Родины.

Окончив Омское военное училище, в 1943-м он получил направление на Камчатку, где стал командовать взводом. Старший лейтенант был начальником физподготовки 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта. Накануне Курильской десантной операции его назначили командиром роты автоматчиков в составе десантного отряда.

На рассвете 18 августа 1945 года старший лейтенант с ротой автоматчиков успешно высадился на Шумшу и одним из первых офицеров достиг берега. Сориентировавшись в обстановке, собрал разрозненные группы десантников и повел их в глубь острова. На основном рубеже обороны красноармейцев встретили очереди японских пулеметов. Появились танки противника. Савушкин приказал открыть огонь из противотанковых орудий. После обстрела показалось, что атака отбита, но японские боевые машины вновь устремились на десантников.

Степан заметил замешательство в рядах бойцов и, когда до танка оставались считанные метры, рванулся вперед, метнув гранату под гусеницу. Танк заглох. По примеру командира десантники вступили в единоборство с остальными машинами. «Выбить самураев с высоты!» – такой была команда старшего лейтенанта.

До цели оставалось несколько метров, когда десантники увидели в руках Савушкина Красное знамя. Алое полотнище воодушевило красноармейцев на штурм высоты, но командир стал для врага живой мишенью. Пулеметные очереди пробили грудь офицера. Он упал, но бойцы подхватили знамя и взяли высоту, а Степана доставили в полевой, а затем в корабельный госпиталь. Однако ранение было настолько тяжелым, что он скончался, не приходя в сознание.

За исключительное мужество и героизм старшему лейтенанту Степану Савушкину присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Наградной лист подписал командир 101-й стрелковой дивизии генерал-майор Порфирий Дьяков.

В Северо-Курильске именем героя названа улица и установлена четырехметровая стела, посвященная подвигу Героя Советского Союза. Очевидцы рассказывают, что она устояла в 1952-м, когда на Парамушир обрушилось цунами разрушительной силы. На острове Шумшу есть река Савушкина, на Парамушире – мыс его имени, а в Южно-Сахалинске (с. Новодеревенское) – улица.

Всего девять дней участия в советско-японской войне подняли 28-летнего героя на вершину подвига. Его короткой жизни хватило на то, чтобы уйти в бессмертие.

Людмила Николаева.