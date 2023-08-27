Жар поединков на кортах Южно-Сахалинска на Кубок мэра

Пролетела первая игровая неделя Кубка мэра по большому теннису. В Южно-Сахалинске на корты городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина выходили не только дебютанты, любители, но и любители высшей лиги.

Всем участникам турнира пришлось не просто. Необычная для этого времени года на Сахалине высокая температура и тропическая влажность делали свое «черное» дело. Не все спортсмены смогли справиться с этим природным соперником и, как следствие, показать свою лучшую игру. И все же отдельные поединки заслуживают того, чтобы на них остановиться.

В подгруппе дебютанты-мужчины в 1/8 финала скрестили ракетки Андрей Шеврак и Сергей Стрелков. Поединок за выход в четвертьфинал получился из серии «никто не хотел уступать». Первый сет Сергей Стрелков выиграл довольно легко 6:2. Во второй партии Андрей Шеврак просто «уничтожил» своего соперника, не позволив ему выиграть даже гейм 6:0.

В третьем дополнительном сете игра напоминала русские качели. Каждый из теннисистов был близок к победе в матче. В финальной стадии тай-брейка чуть-чуть точнее в завершении атак был Сергей, что позволило ему склонить чашу весов в свою пользу со счетом 10:8 и 2:1 в матче. На сегодняшний день Сергей Стрелков первый из участников этой подгруппы вышел в полуфинал турнира. В 1/4 он в двух сетах переиграл Виталия Ю 6:4, 6:2.

Не менее захватывающим получился поединок за выход в четвертьфинал соревнований в подгруппе дебютант между Юлией Зуйковой и Викторией Кудрявцевой. Уже с первых розыгрышей было видно, что обе спортсменки настроены только на победу. С огромным трудом первую партию выиграла Юлия Зуйкова 7:6. Виктория хорошо понимала, что в случае поражения во втором сете она вынуждена будет зачехлить ракетку и перейдет в разряд болельщиков. Виктория Кудрявцева смогла подобрать «ключик» к атакам соперницы и не позволила ей праздновать победу в матче, завершив сет в свою пользу 6:4, счет по сетам стал 1:1.

На тай-брейке Виктория Кудрявцева, что называется, с огромным трудом дожала Юлию Зуйкову и праздновала победу 12:10 и 2:1 в матче.

В 1/16 турнира у мужчин в подгруппе любители Ярослав Гришин и Александр Лекаркин были на голову сильнее своих соперников. Оба теннисиста завершили свои поединки со счетом 6:0, 6:0.

Именно поэтому понятно было желание обоих теннисистов продолжить победную серию и получит право играть в финале турнира.

На матч 1/8 финала Ярослав и Александр настраивались довольно серьезно. В первом сете Александр Лекаркин допускал минимум ошибок. Не плохо подавал, удачно действовал в атаке и тем самым заставлял соперника допускать не только вынужденные, но и невынужденные ошибки. Как следствие победа в сете 6:3.

Вторая партия напоминала «бой гладиаторов». Оба спортсмена показывали хорошую игру. Удачные выходы к сетке, прекрасная игра на задней линии, бэкхенд, виннер, кросс-все эти приемы в игре присутствовали у Ярослава и Александра. В самый решающий момент сета спортивная фортуна улыбнулась Ярославу Гришину 7:6. На тай-брейке Ярослав поймал кураж и довел матч до победного конца 10:5 и 2:1.

Несколько неожиданным получился поединок за путевку в четвертьфинал между двумя Еленами — Цой и Куракиной, в подгруппе любители. В первом сете явным фаворитом выглядела Куракина. Она диктовали сопернице свою игру и довольно легко и быстро завершила партию в свою пользу 6:2. После короткого перерыва на корте произошла смена лидера игры. Лучше заиграла Елена Цой или «посыпалась» игра у Елены Куракиной, сказать однозначно сложно. У Цой получалось все в атаке и на приеме подачи соперницы.

В спорте говорят, игрок или команда играет так, как позволяет ей или ему это делать соперник. Елена Цой не только отдала «должок» за первую партию, выиграв 6:2, но и поставила жирную точку в матче на тай-брейке 10:2.

В этой же подгруппе в 1/8 финала встретились Ксения Аман и Ирина Сахарова. И в этом противостоянии дело дошло до тай-брейка. Первый сет в упорной борьбе выиграла Ирина Сахарова 7:6. Во втором Ксения Аман смогла взять убедительный реванш 6:3. На тай-брейке Ксения доминировала и заслуженно выиграла 10:3 и 2:1 в матче.

На предстоящей неделе поклонников этого вида спорта ждут не только интересные поединке за путевки в финал, но и финалы в одиночных разрядах, в парах у мужчин, женщин, а также в миксе. Кроме того, в борьбу вступят юниоры. Их поединки всегда отличаются океаном эмоций на корте, зачастую просто валидольной игрой. Одним словом, всем тем, за что любят этот вид спорта поклонники тенниса.

В турнире юниоров примут участие не только сахалинские спортсмены, но и гости из Хабаровского края и Приморья.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.

https://youtu.be/laFgCfjB4xA