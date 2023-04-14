24-летний южносахалинец помогал телефонным аферистам вымогать деньги у стариков

Как установило следствие, молодой мужчина исполнял роль курьера в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду» и выполнял задания телефонных аферистов.

Его кураторы звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники стали виновниками аварий, в которых пострадали люди. Для урегулирования вопроса о невозбуждении уголовного дела и примирения сторон требовали деньги.

В задачи обвиняемого входило забирать наличные у поверивших в обман пожилых людей и переводить их на счета мошенников. Себе он оставлял небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения.

Действуя таким образом, за полтора месяца (с 1 июня по 11 июля прошлого года) мошенник забрал у 14 потерпевших в общей сумме свыше 2,6 млн рублей.

Следователи СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершили расследование уголовных дел по обвинению этого гражданина в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы ведомства, объединённые в одно производство уголовные дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.