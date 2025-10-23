24 октября в Южно-Сахалинске проводится ярмарка «Дары осени»

0+
В пятницу, 24 октября, жителей и гостей областного центра приглашают на осеннюю сельскохозяйственную ярмарку. По традиции торговля развернется на площадке по ул. Вокзальной, 71.
С 11.00 до 15.00 здесь можно приобрести мясную и молочную продукцию, мед, широкий ассортимент сезонных овощей, рыбную продукцию.
— Предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также крестьянско-фермерские хозяйства картофель и популярные сезонные овощи (кабачки, лук, морковь и капуста) будут реализовывать со скидкой до 20%, – отмечает начальник отдела развития сельского хозяйства департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города Евгения Сухарева.
Для гостей ярмарки подготовлена концертная программа, мастер-классы и выступление ансамбля современной народной песни «Русский терем».
