25 февраля открывается сезон зимних чартеров на Сахалин

Такая информация прозвучала во время пресс-конференции, которую накануне организовало Федеральное агентство по туризму.

Старт чартерной программы не только увеличит туристический поток в регион, повысив его инвестиционную привлекательность, но и сделает доступнее перелет и путешествия в Москву для сахалинцев и курильчан.

– По поручению главы региона мы достигли договоренностей с Ростуризмом и компанией TUI Россия о запуске зимней чартерной программы. Рассчитываем на то, что она даст возможность жителям области посетить столицу как самостоятельно, так и в рамках пакетных туров по приемлемой цене, а также сделать путешествия на Сахалин доступнее для россиян, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

– На Сахалине созданы условия для активного отдыха. Главный объект притяжения – горнолыжный курорт «Горный воздух». В непосредственной близости от Южно-Сахалинска проложены 19 трасс общей протяженностью 35 километров. Место для катания найдется для всех – от новичков до профессионалов. Зима в этом году выдалась снежной, трассы в отличном состоянии.

Если наскучат лыжи или сноуборд, гости острова смогут испытать рыбацкую удачу или отправиться в путешествие на снегоходах, окунуться в атмосферу двух аквапарков, посетить театры, зоопарк или эко-ферму.

– Туристические чартеры – это одна из наших мер по формированию удобных и доступных предложений для активного отдыха и семейных путешествий по стране, которые помогают нам открывать новые направления, особенно в отдаленные регионы, где хотели бы побывать многие, – в свою очередь, прокомментировала Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

– Во-первых, за счет субсидии от государства, которая покрывает половину стоимости фрахта судна, цена за перелёт для конечного потребителя становится в два раза дешевле, во-вторых, чартеры – это очень удобный, продуманный готовый под ключ тур, куда входит не только перелет, но и проживание, трансфер, базовые экскурсии, и, в-третьих, чартеры – это предложения в двух направлениях – не только доступные туры из на Сахалин, но и для жителей этих острова в столицу.

Кроме того, формирующийся благодаря чартерам устойчивый туристический спрос увеличивает инвестиционную привлекательность в тех регионах, куда инвесторы пока заходят не так активно, как на курортные территории.

Чартерные программы реализует федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и региональных органов власти. Генеральный директор туркомпании Тарас Демура отметил, что первые чартерные рейсы AZUR air на Сахалин полетят 25 февраля. Также они будут выполняться и в марте. Вылеты из Москвы запланированы по пятницам, прилеты – по субботам.

Для сахалинцев и курильчан сформированы пакетные туры посещения Москвы. Уже открыта свободная продажа билетов на чартерный рейс по направлению «Южно-Сахалинск – Москва». Стоимость билета в одну сторону — от 10 тысяч рублей. Билеты можно приобрести на онлайн-сервисах.

Созданы и программы для туристов, которые посетят область. Для любителей горных лыж и сноуборда, к примеру, есть турпакет Ski Сахалин. Он включает пятидневный ски-пасс на посещение «Горного воздуха».

Также подготовлены экскурсионные программы в форматах «Стандарт», «Лайт» и «Макси», которые отличаются числом экскурсий. Предусмотрены подледная рыбалка и крабалка. Для особых ценителей – поездка на курильский остров Итуруп и купание среди зимы в термальных водах у подножия вулкана Баранского. Стоимость тура для гостей островов стартует от 42 тысяч рублей на человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.