25 марта стартовал 12-й  тур чемпионата России по волейболу среди женских команд  в высшей лиге А

«Сахалин» проводит свои поединки в Хабаровске с «Тюменью» и «Уралочкой-2-УрГЭУ» (Свердловская область). Первые матчи с этими командами островитянки завершили в свою пользу с одинаковым счетом 3:1. Обе встречи стали настоящими волейбольными триллерами. Но обо всем по порядку.

«Тюмень», проведя в чемпионате 40 матчей, в девяти одержала победы. Имея в активе 26 очков, команда занимает скромное 12 место. В последних шести поединках дружина из Тюмени дважды уступила «Атому-Курск» 0:3, 1:3 и «Динамо-Уфимочке» Баш ГАУ (Уфа) 0:3, 1:3. Выиграла обе встречи у «Динамо-Метар-2» (Челябинск) с одинаковым счетом 3:1.

«Сахалин» в последних турах чемпионата чередовал победы с поражениями. В 44 матчах островитянки одержали 29 викторий. Набрав 85 очков, команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В очных встречах в пятом туре в Муроме наши девушки уверенно победили «Тюмень», не позволив соперницам выиграть ни одной партии.

Дебют первой партии получился многообещающим. Обе команды жестко рубились за инициативу в сете, о чем говорит счет 1:1, 2:2, 3:3. «Сахалин» выходит вперед 3:5. Соперник сокращает счет до одного очка 4:5. Однако островитянки, поймав свою игру, уходят в отрыв 4:9, 7:14.

Дальше происходит необъяснимое, наша команда, образно выражаясь, «встала». Разница в семь очков растаяла как выпавший в июне снег. При счете 13:16 «Сахалин» допускает ошибку на подаче. Тут же «Тюмень» делает два эйса 16:16. Островитянки вновь ведут 16:18, 17:19. Соперницы не только смогли в очередной раз сравнять счет 19:19, 20:20, 21:21, но и сами повели 23:21, 24:22. Дважды «Тюмень» имела шанс завершить партию в свою пользу, но «Сахалин» в очередной раз показал свой неуступчивый характер, сравняв счет 24:24. Соперницы в очередной раз подают на сет 25:24. Островитянки не сдаются 25:25. Более того, зарабатывают шанс выиграть партию 25:26. Команда стояла в одном шаге от победы в сете, но «Тюмень» с четвертого раза смогла «додавить» нашу дружину 28:26.

Начало второй партии было полностью за нашими соперницами 3:0, 4:1, 5:2. Постепенно «Сахалин» стал приходить в себя от «нокдауна», который получил в первом сете. Вначале островитянки сравняли счет 6:6. Дальше начались гонки на волейбольной площадке. «Тюмень» впереди 9:6, 12:9, 13:10, 17:14. Наши девушки сокращают счет до одного очка 10:9, 13:12, 15:14 и тут же начинают «буксовать». И все же при счете 17:17 Ксения Велисевич на подаче делает эйс и выводит «Сахалин» вперед 17:18. Дарья Федосеева отличным ударом пробивает блок соперниц 17:19. Дальше пошла игра, напоминающая русские качели — 18:19, 19:20, 20:21, 22:23. Ценой невероятных усилий островитянки смогли выгрызть победу в сете 23:25 и сравнять счет 1:1.

В третьей партии «Сахалин» вновь создавал себе сложности. Имея небольшое территориальное преимущество на завершающей стадии атак, наши девушки посылали мяч мимо площадки, либо не могли пробить блок соперниц. Как результат — «Тюмень» постоянно вела 5:3, 6:4, 7:5, 9:6, 12:8, 13:9.

К чести сахалинок, они смогли справиться с отрицательными эмоциями и найти свою игру. Вначале Светлана Ерлыкова отличным ударом сократила счет 13:10. Спустя минуту она же приносит очередное очко команде 13:12. И вот тут соперник дрогнул 14:14. Островитянки, почувствовав это, стали показывать более интересный волейбол. В их атаках появилась волна, взлёт, возврат, выстраивали крышу, более надежней заиграли на блоке и в защите. Все это стало приносить положительный результат 14:16, 15:17.

Однако и «Тюмень» не горела желанием без боя отдавать партию. Соперницы «бились» очень достойно, о чем говорил счет 18:18, 20:18, 20:21, 21:21, 22:22. Поймав кураж в игре, «Сахалин» оставил за собой третий сет 24:26 и 1:2.

Четвертая партия напоминала синусоиду. Вначале островитянки умчались вперед 1:7. «Тюмень» без паники и нервотрепки догнали беглянок 9:9. «Сахалин» вновь демонстрирует отличную серию атак и прекрасную игру в обороне 10:17. Казалось, соперник повержен. Не тут-то было. «Тюмень» вновь показала свой характер 19:19. Концовка партии получилась валидольной 20:20, 22:22, 23:24. Победную точку в партии и в матче поставила Дарья Федосеева 23:25 и 1:3.

В текущем чемпионате «Сахалин» в пятом туре в Екатеринбурге уступил в первом поединке хозяйкам площадки «Уралочке-2-УрГЭУ» (Свердловская область) со счетом 1:3. Спустя два дня островитянки взяли реванш 3:1.

Проведя в чемпионате 41 матч, «Уралочка-2» выиграла 23. Набрав 67 очков, команда расположилась в середине таблицы, на восьмом месте.

В матчах одиннадцатого тура в Орле «Уралочка-2» дважды встречалась с «Атомом-Курск». Первый поединок получился крайне напряженным, о чем говорит счет в партиях, и завершился в пользу команды из Екатеринбурга 3:2 (25:23, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13). На следующий день «Атом» взял убедительный реванш 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).

В среду дружина из Свердловской области уступила «Амурским тигрицам» 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).

Вчера «Сахалин» и «Уралочка-2» третий раз в чемпионате 2025-2026 вышли на площадку.

Номинальными хозяевами в этот день была островная дружина. И надо отметить, начали встречу наши девушки уверенно. Поведя в счете 4:2, 6:4, 8:6, команда при этом показывала хороший волейбол. Надежно работал одиночный и групповой блок. Достигали цели атаки с первой и второй линий. Иногда использовали в атаке наши девушки и мельницу. Ко всем этим плюсам была надежная игра в защите.

При счете 9:6 соперник смог адаптироваться к игре нашей дружины и постепенно забрал инициативу. Четырежды «Уралочка-2» сравнивала счет 9:9, 18:18, 19:19, 20:20 и в самый ответственный момент в партии вышла вперед 20:22. «Сахалин» смог собраться и не только сравнять счет, но и остановиться в одном шаге от победы в сете 24:23. Ни с первой попытки завершить партию в свою пользу, ни со второй 25:24, ни с третьей 26:25 у сахалинской дружины не получилось достичь желаемого. В свою очередь, когда «Уралочки-2» представилась такая возможность, соперник реализовал ее с первого раза 26:28.

Вторую партию «Сахалин» начал очень агрессивно 4:2, 8:2, 10:3. Как в первом сете игроки Свердловской области смогли подобрать ключики к атакам островитянок и плавненько стали разрушать их атаки, при этом не забывая набирать очки 13:9, 17:15, 22:19, 23:22. На большее соперника не хватило. Наши девушки завершили сет в свою пользу 25:22 и 1:1.

В третьей партии игра пошла на равных 4:1, 4:3, 6:4, 6:5. «Сахалин» усиливает мощь атак 9:5. И вновь серия своих ошибок сводят на нет достигнутое преимущество в счете 10:10. Главный тренер Олег Ляпугин берет тайм-аут. После минутной паузы и серьезного разговора с наставником, наша дружина заиграла в свой атакующий агрессивный волейбол 14:12, 18:13. Соперник показывает «зубки» 19:17, 22:20, 23:23. Более того, получат возможность завершить партию в свою пользу 24:25. Не позволили ему это сделать наши девушки. Точку в сете поставила эйсом Светлана Ерлыкова 27:25 и 2:1.

На четвертую партию игроков «Уралочки-2» не хватило. Команда, образно выражаясь, «подсела», о чем говорит счет по ходу сета в пользу «Сахалина» 7:2, 10:4, 21:9, 23:10. Отдать надо должное свердловчанкам, они старались бороться до конца. В этом сете островитянок было не остановить, при этом Валерия Шарапанова, Полина Сыркина, Анастасия Богомолова смогли завершить свои подачи эйсом, а Дарья Федосеева сделала это дважды. Счет партии 25:13 говорит сам за себя. Виктория 3:1 и шесть очков в копилке команды из шести возможных.

28 марта, после дня отдыха, «Сахалин» вновь встретится с «Тюменью». 29 марта завершит выездной тур в Хабаровске против «Уралочки-2».

Вчера «Амурские тигрицы» не оставили ни малейшего шанса «Тюмени» на успех 3:0 (25:9, 25:19, 25:13).

Игорь КАРПУК.

Фото пресс-службы ВК «Сахалин».