25 мая – 100 лет сахалинскому комсомолу

Просуществовала областная комсомольская организация лишь 66 из них, а в годы перестройки самораспустилась по решению ХХII чрезвычайного съезда ВЛКСМ. Прежняя партийная система страны рушилась, и встроенному в неё самому многочисленному в СССР орденоносному союзу молодёжи (в его рядах насчитывалось более 23 млн юношей и девушек) не нашлось места в будущем. Его существование (даже в изменённом виде) тогда сочли объективно невозможным. Такие были времена.

А создавалась первая комсомольская ячейка из десяти человек в мае 1925 года на северном Сахалине. В начале 1990-х это был уже 90-тысячный отряд передовой молодёжи. В нём трудилось более 780 комсомольско-молодёжных бригад и экипажей. Они соревновались между собой, выполняли производственные задачи, опережая время.

С юношеским максимализмом сахалинцы и курильчане боролись с разгильдяями, нарушавшими трудовую дисциплину. На субботниках помогали совхозам и стройкам, проявляли себя в роли новаторов и рационализаторов. Боролись за качество продукции, вручая для стимула передовикам переходящие вымпелы и знамёна, а бракоделам, к примеру, – фигурки крокодила с «вилами в бок». Принародно получить такого Тотошу «в награду» считалось позорным событием.

К чему приложили свои умелые руки островные комсомольцы? Они строили нефтепровод Оха – Комсомольск-на-Амуре и Сахалинскую ГРЭС, объявленную в 1960-х всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Прокладывали железную дорогу Альба – Ноглики, добывали рыбу, сооружали Холмскую морскую паромную переправу и многие предприятия региона. Трудом молодых создано многое из того, что и сегодня служит нам.

И вот что примечательно. Кто без лукавства и личной выгоды прошёл школу комсомола, тот ценит радость коллективных дел и бескорыстие, доброту и отзывчивость. Годы, прожитые в таком союзе по-боевому и творчески, действительно остаются с человеком навсегда, как поётся в песне Александры Пахмутовой «Не расстанусь с комсомолом». Эти слова поэта Николая Добронравова для многих оказались пророческими.

Радует, что по прошествии десятилетий наши земляки, искренне и увлечённо работавшие в своих комсомольских организациях, сохраняют активную гражданскую позицию, верность идеалам и лучшим традициям юности. Они живут в духовном единстве со страной, помогают её развивать и защищать. «Забота у нас такая…».

Людмила Николаева.