25 ноября в Южно-Сахалинске стартовал всероссийский турнир по теннису среди юношей и девушек на призы ГК «Гидрострой»

Соревнования продлятся по 30 ноября.

За эти шесть дней на корты выйдут 64 юных поклонника этого вида спорта, 32 девочки и столько же мальчиков, в возрасте от 9 до 13 лет. Они разыграют медали в одиночных разрядах, а также парных. Участвуют юные спортсмены из 18 городов России – Южно-Сахалинска, Перми, Хабаровска, Москвы, Иркутска, Владивостока, Тулы, Новосибирска, Заречного, Челябинска, Новокузнецка, Химок, Томска, Мытищ, Ижевска, Красноярска, Иркутска, Екатеринбурга.

В торжественном открытии турнира приняли участие заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш, директор департамента по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска Алексей Боженко, управляющий спортивного комплекса «Гидрострой» Владимир Квак, президент Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий, главный судья соревнований Станислав Фокин. Они поздравили участников с открытием соревнований и выразили надежду, что турнир пройдет в атмосфере дружбы и украсят его по-спортивному интересные и захватывающие поединки. Завершил торжественное открытие Алексей Солдатов песней «Отец Сахалин».

Отличный сюрприз подготовил папа одного из участников соревнований. Перед началом первых поединков он организовал небольшую спортивно-развлекательную программу. Каждый участник турнира получил возможность выиграть теннисные призы, главными из которых были две теннисные ракетки. Для этого юным спортсменам необходимо было не просто попасть мячом в нужный квадрат на корте, но и проявить снайперские способности, выбить с корта баночку с теннисными мячами. Счастливчик получал в награду три теннисных мяча и дополнительный приз, который был указан на крышке теннисной баночки.

Не только этим ограничился данный родитель, к слову, сам большой поклонник тенниса. Он оплатил посещение всеми участниками соревнований водный центр «Аква-Сити». Кроме того, из его личного фонда участники турнира, одержавшие победу на предварительном этапе соревнований, получат премиальные. Все победители и призеры будут поощрены денежными премиями ГК «Гидрострой».

Открывали соревнования девочки в одиночном разряде. Особо хотелось бы отметить два поединка 1/16 турнира. Первый по-спортивному драматичный матч выдали Василиса Васильева (Пермь) и Алиса Шульга (Хабаровск). В дебюте встречи отличный теннис демонстрировала Алиса. Как результат уверенная победа в сете 6:2 и 1:0. Казалось, и во второй партии хабаровчанка возьмет вверх. Однако другого мнения на этот счет была Василиса. За время короткого перерыва она смогла перезагрузиться и во втором сете взяла реванш – 6:2 и 1:1. Все решалось в третьей партии. Алиса Шульга ведет 3:0. И тут у девочки игра разладилась, она стала допускать много невынужденных ошибок. Соперница, наоборот, заиграла агрессивно и главное результативно. Василиса Васильева не только смогла сравнять счет в партии 3:3, но и завершить сет и матч в свою пользу – 6:4 и 2:1.

Второй теннисный триллер выдали на корте Виктория Смирнова (Челябинск) и София Коханова (Москва). Первую партию в красивой борьбе удалось выиграть спортсменке из Москвы – 6:4. Второй сет был важен для обеих соперниц. Выигрывает его София, и она продолжает борьбу за медаль. Добивается успеха Виктория и у нее появляется шанс на общую победу в матче. Все решалось на тай-брейке. Спортивная фортуна была на стороне юной спортсменки из Челябинска – 7:4. В третьем решающем сете Викторию Смирнову было уже не остановить, она господствовала на корте – 6:3 и 2:1.

Что касается сахалинских теннисисток, из восьми участниц, вышедших в этот день на корт, только Валерия Медведева смогла добиться виктории и выйти в следующий круг соревнований.

В парных соревнованиях у юношей на корт вышло семь дуэтов, в которых были островные теннисисты. Из них четыре мини команды состояли из сахалинцев. И только одна пара смогла одержать победу и выйти в 1/4 турнира. Всеволод Жарский и Лев Селехов одержали уверенную победу над дуэтом из Хабаровска в двух партиях – 6:3, 6:3. Пары Мартин Михайлов (Москва)/Герман Юдин (Южно-Сахалинск) и Валентин Медведев (Хабаровск)/Никита Сон (Южно-Сахалинск) показали отличный теннис и вышли в следующий круг соревнований.

Во второй день турнира в борьбу за медали вступили в одиночном разряде юноши. От Сахалина было заявлено 12 юных теннисистов. В 1/8 смогли пробиться Максим Зазуля, Лев Селехов, Андрей Залпин, Всеволод Жарский, Никита Сон. Все наши юноши показали хороший, агрессивный теннис и каждому по силам побороться за путевку в финал турнира.

Завершали второй день соревнований девушки в парных матчах. Наш остров представляли четыре пары и только дуэт Мария Гилева/Алиса Пирова смогли переиграть пару из Хабаровска и выйти в 1/4 турнира.

Всероссийский турнир на призы ГК «Гидрострой» продлится по 30 ноября. Вход в СК «Гидрострой» для всех болельщиков свободный. Начало соревнований в 10.00.

Игорь КАРПУК.

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