25 января – День российского студенчества

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из самых главных праздников отечественной молодёжи – Днём российского студенчества! Он объединяет юных жителей островного региона, которые осваивают профессии в высших и средних учебных заведениях.

Знания, полученные на лекциях и семинарах, – фундамент ваших будущих успехов, достижений всей области. Оттого так важно, чтобы вы могли на родной земле получить востребованное образование, реализовать свои таланты и способности. Для этого мы возвели комфортабельный студенческий городок кампуса СахалинТех, строим научно-образовательный комплекс. Передовой вуз будет выпускать высококвалифицированные кадры для ключевых островных компаний.

При поддержке правительства области открылись новые учебные заведения. Развернулась подготовка врачей, специалистов угольной отрасли, беспилотной авиации. Начал работу филиал Театрального института имени Бориса Щукина. Вскоре в Южно-Сахалинске появится отделение Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

Дорогие студенты! Верьте в себя, смело идите к поставленной цели, и всё у вас получится. Желаю крепкого здоровья, творческих сил, верных друзей и мудрых наставников!

С праздником!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.