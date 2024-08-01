26 рекордов телевизора «Рекорд». О чём писали в газету в 1960 – 1990-е годы

Как я опоздал на самолёт

Дорогие товарищи!

О недостатках в работе городского автотранспорта «Советский Сахалин» писал не раз. Мне довелось плохую работу таксомоторного парка испытать на себе. Я должен был с группой туристов вылететь во Владивосток. По телефону 51-45 я попросил диспетчера о том, чтобы такси пришло к 7 часам утра следующего дня, так как самолёт вылетает в 7 часов 45 минут (билет у меня уже был).

— Хорошо, — ответила мне диспетчер.

Утром я вышел к подъезду и стал ожидать такси. Машины не было. В 7 часов 10 минут я позвонил по телефону-автомату. Диспетчер ответила:

— Ждите машину № 91-38.

Прошло ещё 15 минут, я второй раз позвонил и услышал:

— Иван, у тебя есть заказ Пономаренко? Как нет?..

После этого к телефону подошёл водитель, который сказал, что сейчас выезжает. И приехал ровно в 7 часов 45 минут, то есть в момент вылета. На самолёт я, конечно, опоздал.

Д. ПОНОМАРЕНКО, г. Южно-Сахалинск.

P. S.

Факты, изложенные в письме т. Пономаренко, подтвердились. Дежурный диспетчер И. Киселёва предупреждена, её поступок обсуждён на совещании диспетчеров, сообщил редакции управляющий облавтотрестом А. Доценко.

13 апреля 1961 года.

Хождения в ателье

Во вторник на работе у меня «особое» настроение. В этот день в Сокол из Долинска приезжает телевизионный мастер. Чтобы было понятнее, расскажу всю историю по порядку.

Свой телевизор «Рекорд-716» я сдал в ремонт в Долинское телеателье 16 марта прошлого года. «Через две недели будет готов», — пообещали мастера. Но наступил 1985 год, а положение не изменилось, телевизор стоял в ателье. Причина? Нет кинескопов. Когда же они будут? На этот вопрос мне не смогли ответить ни работники ателье, ни даже главный инженер объединения «Сахалинтелерадиобыттехника» тов. Федоренко, куда я обратился за помощью.

2 февраля 1985 года пришлось написать письмо в редакцию. В своём ответе директор объединения тов. Мелехов, которому письмо было направлено для принятия мер по поводу всей этой волокиты, сообщил редакции, что 19 февраля телевизор отремонтирован.

Да, 2 марта я забрал телевизор из ателье, но 3 марта он уже не показывал. 6 марта отвёз его в ателье. 22 марта забрал домой. 23 марта аппарат опять сломался. Позвонил в ателье, пригласил мастера на дом. Но, напрасно прождав целый день, 28 марта отвёз заявку в ателье. На ней сделали пометку «срочно». Как я уже говорил, мастера приезжают к нам из Долинска по вторникам. Напрасно прождал ещё два вторника. Что же, опять ехать в Долинск? По неполным подсчётам, за это время я посетил телеателье двадцать шесть раз. Не единожды приходилось отпрашиваться с работы. Сколько сил, средств, времени потрачено напрасно. И какова же цена извинений и обещаний руководителей ателье и объединения, цена их ответов?! Ведь хождения и беспокойства продолжаются.

Н. КУЗЬМИН, рабочий железнодорожной станции Сокол.

16 апреля 1985 года.

Хватит бороться

Отличительная черта людей в последнее время — нетерпимость. Послушаешь, скажем, выступления по поводу судьбы Курильских островов — и не по себе становится. Угрозы в адрес оппонентов и целых народов, призывы «стоять насмерть» и т. д. И обязательно — постулат: кто не с нами, тот против нас. Всё это психология новой общности людей — советского народа, — выведенной за 70 лет селекционерами ведущей партии.

Нам спокойнее, когда всё движется в привычном ритме, а у руля сидят степенные, уверенные в незыблемости системы дяди. Поэтому-то и к губернатору области (Валентину Федорову) многие относятся ревностно, не принимая его идеи. Лучше было бы для них, если бы на его месте был бывший первый… Тут тебе ни реформаторских замашек, ни стремления внедрять рыночную экономику. А этот всё суетится: то средний класс, опору демократии, вздумал возрождать, то малым предприятиям и фермам даёт фору. Неспокойно. Тем более что и облсовет не в ладах с ним, чувствуется некая конфронтация. Впрочем, это происходит и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Хотя положение в России такое, что надо забыть все распри и бороться за дело, поддерживать поиски выхода из кризиса. Я согласна с Б. Ельциным, который сказал в связи с предстоящими выборами, что втянуть общество в очередной виток политической борьбы накануне тяжёлой зимы и в момент обозначающейся угрозы распада России — самоубийство.

М. ЗАГАЙНАЯ, г. Корсаков.

7 ноября 1991 года.

Докатились до… секса

Прочитала как-то в вашей газете заметку «Кому что нравится», автор которой утверждает, что ему нравятся фильмы ужасов, что он с удовольствием смотрит на голых женщин в кинокартинах и рекомендовал бы показывать подобные фильмы в школе, чтобы дети учились любви. Не стыдно такие публикации пропускать в номер? Нам вот, пожилым женщинам, стыдно такое даже читать. Мы как-то спросили у девушек 17 лет, что, мол, такое секс. Они рассмеялись: «Вам не понять». И добавили, что это слово даже мальчишки в 15 лет знают. Вот так свою молодёжь воспитываем. Нет стыда и совести…

Ну хорошо, нравится кому-то это забугровское иностранное кино, а нам, людям пожилым, что делать? В кино не ходим: смотреть нечего, показывают одно — западную проституцию. Всё осточертело, всё надоело, даже дома по телеку показывают эту срамоту, при сыне и снохе стыдно сидеть — в спальню уходим. Вот до чего дошло наше искусство. А мы бы хотели посмотреть кинокартины «Над Тиссой», «Любовью нужно дорожить», «Диверсия на шахте», «Волга-Волга». Сейчас таких нет, одна шваль. И артистов нет хороших. Но куда всё подевалось? Нешто мы животные, ничего святого не осталось?

Всё на деньги променяли — и совесть, и честь (мы-то свою честь мужьям берегли и с этим век прожили). А потом сами же удивляемся, откуда у нас проституция и извращения разные. Поневоле нечего девушке делать (если она ещё девушка). Господи, до чего же мы докатились, до какой расхлябанности! Всё поставили с ног на голову. Прекратите это безобразие. Писали вам бабушки. Если что не так, то простите.

Н. ИВАНОВА, г. Южно-Сахалинск.

26 ноября 1991 года.