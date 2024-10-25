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Городские власти проводят ярмарку «Дары осени» в Южно-Сахалинске

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Торговля развернётся 26 сентября на площадке по ул. Вокзальной, 71 с 10.00 до 15.00.

Жители и гости города смогут приобрести товары местных производителей: мясную и молочную продукцию, колбасные и кондитерские изделия, мёд, широкий ассортимент сезонных овощей. Южно-сахалинские мастера представят ремесленную продукцию собственного производства. Создавать праздничное настроение будут творческие коллективы.

Участие в ярмарках традиционно принимают сельскохозяйственные предприятия, фермеры, представители личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели. Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, продукция местных производителей особо востребована у населения.

Следующим масштабным мероприятием станет «День пельменя», который ежегодно проходит в областном центре в декабре. Завершающим событием станет предновогодняя ярмарка, где южносахалинцы смогут приобрести необходимую продукцию для праздничного стола.

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