27 марта — День войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сотрудники Росгвардии, несущие службу в нашем островном регионе, неустанно ведут борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом, защищают важнейшие объекты инфраструктуры, контролируют оборот оружия. Во время командировок в зону СВО они с честью выполняют сложные боевые задачи, проявляют выдержку и стойкость.

Мы понимаем важность задач, которые решают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии. Поэтому делаем всё возможное, чтобы поддержать своих защитников и их семьи.

Благодарю действующих сотрудников Росгвардии за службу Родине, а ветеранов – за огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Крепкого вам здоровья, удачи и новых успехов!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.