Воскресенье, 29 марта, 2026
Домой НОВОСТИ

27 марта — День войск национальной гвардии Российской Федерации

Фото: правительство Сахалинской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сотрудники Росгвардии, несущие службу в нашем островном регионе, неустанно ведут борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом, защищают важнейшие объекты инфраструктуры, контролируют оборот оружия. Во время командировок в зону СВО они с честью выполняют сложные боевые задачи, проявляют выдержку и стойкость.

Мы понимаем важность задач, которые решают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии. Поэтому делаем всё возможное, чтобы поддержать своих защитников и их семьи.

Благодарю действующих сотрудников Росгвардии за службу Родине, а ветеранов – за огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Крепкого вам здоровья, удачи и новых успехов!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ