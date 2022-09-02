3 сентября – День окончания Второй мировой войны

77 лет назад были освобождены от японских милитаристов Южный Сахалин и Курильские острова и завершена Вторая мировая война. Этому событию будут посвящены памятные мероприятия в населенных пунктах нашей области.

Главные торжества пройдут в Южно-Сахалинске. И это прежде всего парад войск.

3 сентября жители региона вместе со всей страной смогут проверить знания истории в международной акции «Диктант Победы». В области будет работать свыше 60 площадок. Самая большая аудитория соберется в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в областном центре. Самая дальняя площадка – в школе Северо-Курильска.

Принять участие в акции можно также онлайн на сайте диктантпобеды.рф.