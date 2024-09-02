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3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Август 1945 г. На пути к Тоёхаре. Фото Григория Соколова.

Подняв знамя Победы над рейхстагом, Красная Армия разгромила японскую Квантунскую армию и вернула в состав страны Южный Сахалин и Курильские острова.

Две тысячи советских бойцов и командиров отдали свои жизни ради мирного будущего островной земли.

Почти 2 млн человек были отмечены медалью «За победу над Японией». 14 участников освобождения Южного Сахалина и Курильских островов стали Героями Советского Союза. Это Леонид Смирных, Антон Буюклы, Степан Савушкин, Николай Вилков, Петр Ильичёв (все посмертно), а также Алексей Гнечко, Василий Кот, Пётр Шутов, Дмитрий Пономарёв, Василий Сигов, Григорий Светецкий, Сергей Юдин, Павел Сидоров и Тимофей Почтарёв.

Их имена навсегда вошли в историю.

 

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