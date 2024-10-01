30 лет освоению шельфа, 15 лет заводу СПГ

В Южно-Сахалинске на площади у областного правительства открылся 28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина».

Приветствуя участников и гостей события, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил: страна и регион сегодня отмечают две даты, одна из которых — тридцатилетие шельфовых проектов.

— 15 лет назад произошло чудо, в России открылся первый завод сжиженного природного газа (СПГ), — продолжил глава островного региона. — Сегодня в мире идет борьба за рынки, а наша страна имеет свой сжиженный газ! И сахалинский завод СПГ был первым.

Как сказал руководитель области, 30 лет назад была открыта страница развития нашей экономики, связанная с соглашением о разделе продукции (СРП). Сейчас регион открывает новую страницу, которая характеризуется локализацией нефтегазовых сервисов.