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30 школьников боролись за победу на соревнованиях по тхэквондо в Невельске, посвящённые Дню защитника Отечества

Соревнования стали настоящим праздником спорта и демонстрацией боевого духа участников.

Каждый тхэквондист показал высокий уровень подготовки. Удача улыбнулась и трём дебютантам: Анне Герасимовой (1 место), Даниилу Серебрюхову (2 место) и Степану И (1 место).

Кстати, и судьями поединков были юниоры отделения тхэквондо, проявившие высокий профессионализм и объективность. Организаторы турнира ещё использовали современную систему электронного судейства «Даедо» – специальное обмундирование с датчиками, фиксирующие попадания. Это сделало результаты выступлений более точными, создавая равные условия для всех участников.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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