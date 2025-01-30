30 школьников боролись за победу на соревнованиях по тхэквондо в Невельске, посвящённые Дню защитника Отечества

Соревнования стали настоящим праздником спорта и демонстрацией боевого духа участников.

Каждый тхэквондист показал высокий уровень подготовки. Удача улыбнулась и трём дебютантам: Анне Герасимовой (1 место), Даниилу Серебрюхову (2 место) и Степану И (1 место).

Кстати, и судьями поединков были юниоры отделения тхэквондо, проявившие высокий профессионализм и объективность. Организаторы турнира ещё использовали современную систему электронного судейства «Даедо» – специальное обмундирование с датчиками, фиксирующие попадания. Это сделало результаты выступлений более точными, создавая равные условия для всех участников.

Анастасия КАРАМУШКИНА.