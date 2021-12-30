31 декабря четыре района области окажутся под воздействием циклона

Днём 31 декабря и ночью 1 января на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется сильный снег, сильная метель с видимостью 500 метров и менее, ветер 12-14 м/с, порывы 27-32 м/с.

На территории Северо-Курильского района тоже ожидаются сильные осадки, ветер 15-20 м/с, днём 27-32 м/с, сообщает региональное управление Росгидромета.