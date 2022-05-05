32-летний житель Шахтерска обманул 11 доверчивых  граждан  

Сотрудники следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску расследуют 11 фактов мошеннических действий. Возбуждено ряд уголовных дел в отношении ранее судимого мужчины. Он задержан и находится в изоляторе.

Установлено, что сахалинец размещал в сети Интернет объявления о предоставлении различного рода услуг, которые оказывать в действительности и не собирался, зато активно брал за них деньги с граждан.

Фигурант предлагал к продаже самый разнообразный товар, даже якобы готов был продать собак. Обещал обучить желающих навыкам вождения, подготовить к сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения, предоставить помощь в сфере миграции, в частности оказать содействие в регистрации.

Кроме этого, он выискивал частные объявления и отзывался на них. К примеру, одна местная жительница интересовалась, где принимает нужный ей стоматолог, стремясь попасть на приём именно к нему. Подозреваемый откликнулся на это объявление, выдавая себя за того самого врача. В ходе переписки с женщиной он ввёл её в заблуждение, сообщив о необходимости покупки лекарств, за которые она перевела ему деньги.

На сегодняшний день следователям известно о двух потерпевших, которые желали приобрести собаку, о семи гражданах, рассчитывавших обучиться вождению, об одном заявителе, так и не получившем услуги в сфере миграции, и одного вышеупомянутого случая с врачом.

Общая сумма ущерба от его действий для 11 потерпевших составила 249 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.