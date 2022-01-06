33-летний мужчина успел за день по украденной карте отовариться в 15 магазинах

Расследование уголовного дела окончено, житель села Быков предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

По данным следствия, в начале октября минувшего года, он вместе со своей сожительницей находился в городе Долинске в гостях у ее давней подруги.

Пока женщины были на кухне, он вышел в коридор и вытащил из дамской сумки хозяйки банковскую карту.

Мужчина знал, что кредитка оборудована функцией бесконтактной оплаты, а значит, ему не составит труда совершать покупки до 1 тысячи рублей без ввода пин-кода. Чем он и занялся.

Когда на следующий день хозяйка банковской карты обнаружила списания средств и обратилась за помощью в полицию, выяснилось, что «гость» уже успел побывать в 15 магазинах в Долинске и Быкове, где приобретал продукты и спиртное, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.