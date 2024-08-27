366 клиентов ПАО «ДЭК» воспользовались возможностью погасить долги в рассрочку

В июле текущего года 52 клиента филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» обратились в компанию с заявлениями о реструктуризации долга за потреблённую электроэнергию. С ними были заключены соглашения и составлены индивидуальные графики поэтапной оплаты задолженности на общую сумму более 2,1 млн рублей. Всего с начала года 366 сахалинцев выплатили в рассрочку долг в размере 12,8 млн рублей.

Ежемесячно Сахалинэнергосбыт направляет по несколько тысяч предупреждений о возможных ограничениях клиентам, чей долг превышает два норматива потребления. В июле такие уведомления получили порядка 15 тыс. граждан. Часть из них в установленные законодательством сроки оплатила задолженность или заключила соглашение о её реструктуризации. Жильё более тысячи неплательщиков осталось без электроснабжения. Энергетики регулярно проверяют эти квартиры и частные дома для исключения самовольных подключений к источникам электропитания. Во-первых, они могут стать причиной возгораний и принести вред не только должнику, но и его соседям. Во-вторых, данное деяние считается правонарушением, которое влечёт административное наказание в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Напомним: при срыве установленного графика оплаты соглашение о реструктуризации долга считается расторгнутым. В текущем году было установлено два нарушения. В обоих случаях были введены ограничения в подаче электроэнергии.

Сахалинэнергосбыт напоминает: потреблённые ресурсы необходимо оплачивать в полном объёме до 25 числа каждого месяца. О сроках и способах оплаты можно узнать на сайте ПАО «ДЭК».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».