383 нарушений правил дорожного движения зарегистрировано в области за три дня. Есть жертвы

По данным госавтоинспекции, за несколько дней на островных дорогах зарегистрировано 57 ДТП, 1 человек погиб, 4 получили телесные повреждения.

Показатели могли быть куда хуже, если бы не профилактика. Три десятка нетрезвых водителей были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами. Еще 43 водителя не имели водительских прав, либо лишены были такого права по решению суда. К административной ответственности за выезд на полосу встречного движения привлечено 12 водителей, еще 6 – за то, что не пропустили пешеходов на «зебре».

1 ноября в Поронайском районе произошло происшествие с летальным исходом. Примерно в половине второго дня на 282 километре трассы Южно-Сахалинск-Оха 42-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, не убедившись в безопасности, приступил к обгону попутной машины. В результате столкнулся с полицейским УАЗ-ом. Внедорожник опрокинулся в кювет и водитель «Toyota Land Cruiser» погиб на месте. Ещё два участника аварии были травмированы.

В Холмске 2 ноября днем у дома 96 по ул. Железнодорожная 32-летний водитель без водительских прав управлял незарегистрированным автомобилем «Faw». Двигался на запад, не справился с управлением. Машина съехала с дороги, врезалась в автобусный павильон, затем в столб, после чего опрокинулась. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, получил телесные повреждения.

В воскресенье в Углегорске в третьем часу ночи у дома 34 по улице Гужева 37-летний водитель, будучи в нетрезвом состоянии, не имея водительских прав, управлял автомобилем «Isuzu». При развороте наехал на вышедшую из машины девушку. 19-летняя сахалинка получила телесные повреждения.

Около 18 часов в понедельник очевидцы обратили внимание на последствия ДТП на Холмской трассе. Неподалеку от поворота на село Огоньки в кювете вверх колесами лежал легковой автомобиль. Рядом находились пожарная машина и автомобиль полиции с «мигалками».

Пётр НИКОЛАЕВ.