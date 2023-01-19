Трое суток в ледяном плену. Незадачливого сивуча вернули в родную стихию

Сотрудники МЧС спасли молодого тюленя, который застрял на берегу Охотского моря.

Сивуч весом килограммов 80 вынырнул на поверхность, и пока он нежился на льду, майна замерзла. Пробить новую лунку он не смог, поэтому три дня бедняге пришлось бродить по берегу моря.

Повезло, что несчастного заметил рыболов, он-то и вызвал спасателей. Тюлень недовольно рычал на сотрудников МЧС. Но, несмотря на агрессию, морского красавца удалось на санях довезти до береговой линии. Там сивуч благополучно вернулся в свою стихию.

Евгения ИЩЕНКО.