4 ноября — День народного единства. В области пройдут праздничные мероприятия

В Южно-Сахалинске по традиции площадь перед историческим парком «Россия — моя история» станет главной площадкой праздника, который начнётся с торжественного шествия.

В 10.45 колонна с Казанской иконой Божией Матери пройдёт от Кафедрального собора Рождества Христова к парку «Россия — моя история». В 11.00 здесь начнётся большой концерт с участием творческих коллективов города, представителей национальных культур.

Во время концертной программы будет работать ярмарка русской кухни. До 15.00 все желающие смогут приобрести традиционную выпечку, блины, печёный картофель, пельмени и согреться горячим чаем. В 14.00 начнётся праздничная программа и в городском парке на концертной площадке.

В Дальнем в 12.00 для подрастающего поколения стартует игровая программа «Территория единства». Мероприятие пройдёт на площадке Дальненского дома культуры (ул. 1-я Московская, 4). Затем здесь же в 13.00 начнётся праздничный концерт «В нас единство».

В Доме культуры «Ключи» (ул. Советская, 22) в 16.00 для детей проведут мастер-класс «Хоровод дружбы». В 17.00 стартует праздничный концерт «Россия объединяет».

В Березняках в Доме культуры «Родник» (ул. Крайняя, 8) в 12.00 начнётся тематическое мероприятие «Страницы памяти».

В Синегорске в 14.00 все желающие смогут принять участие в квесте «Россия. Родина. Единство». Мероприятие пройдёт в Доме культуры «Синегорье» (ул. Коммунистическая, 16).

В Доме культуры «Электрон» (с. Весточка) в 15.00 состоится концерт «Сила в единстве страны».

4 ноября праздничные мероприятия пройдут также во всех районах области.