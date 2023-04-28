4 сахалинских проекта по благоустройству одержали победу на всероссийском конкурсе

Подведение итогов первого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока состоялось 28 апреля в Магадане. В мероприятии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Всего Сахалинская область представила шесть проектов благоустройства общественных пространств в Южно-Сахалинске, Холмске, Долинске, Корсакове, Макарове, Курильске. Сразу 4 из них одержали победу, из федерального бюджета на реализацию островной регион получит 500 млн рублей.

В Курильске благоустроят смотровую площадку на улице 60 лет Октября и пешеходную лестницу. Вдоль всей протяженности лестницы будет установлена архитектурная подсветка, а на склоне планируется высадить морской шиповник. Там появятся зоны отдыха, скамьи, вазоны, качели, бинокль.

Спортивно-оздоровительный «Янтарный парк» в Долинске станет рекреационной территорией, максимально приближенной к природной. А малые архитектурные формы – айнские орнаменты, русские и восточные мотивы – отразят мультикультурность города. Любой желающий сможет найти себе площадку для комфортного времяпровождения: спокойного или активного отдыха, игр с детьми или занятий спортом.

Сквер на улице Краснофлотской в Корсакове оформят газонами, тротуарными площадками с зоной отдыха в виде поднятого настила, исполненного в дереве хвойных пород. Центр композиции будет представлен зданием кафе и перголой (навесом) ломаной формы. Объекты выполнят в современном архитектурном стиле со встроенной подсветкой, а в газонные островки будут встроены стильные скамьи.

В областной столице завершат второй этап благоустройства набережной реки Рогатки. Там появятся пешеходный мост, амфитеатр и навес, пешеходные и велодорожки, много зелени. Пространство будет организовано таким образом, чтобы отделить места спокойного отдыха от основных пешеходных и велосипедных маршрутов.

– Победа в конкурсе всероссийского уровня – доказательство того, что работа по благоустройству, которая ведется на островах, – это важная и неотъемлемая часть формирования комфортной среды для людей. Благоустройство парков и скверов проводится, в первую очередь, для комфортного досуга и отдыха людей, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, Сахалинская область ранее присоединилась к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства. Выбор территорий проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиров Путиным.

От Сахалинской области в этом году на голосование вынесен 41 проект благоустройства. Отдать свой голос сахалинцы и курильчане, достигшие 14-летнего возраста, могут уже сейчас на онлайн-платформе: https://65.gorodsreda.ru/. Проголосовать можно до 31 мая через подтвержденную запись на Госуслугах, сообщает пресс-служба регионального правительства.