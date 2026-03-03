Среда, 4 марта, 2026
Домой НОВОСТИ

44-летний директор коммерческой фирмы задержан по подозрению в покушении на убийство

Позвонивший в дежурную часть мужчина сообщил, что в Южно-Сахалинске на парковке за стадионом по улице Алексея Горького неизвестные открыли по нему стрельбу. Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки медики доставили в областную больницу. А сотрудники полиции  по «горячим следам» задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Им оказался 44-летний житель Анивского района, директор одной из коммерческих организаций.

Как было установлено, он подкараулил своего знакомого на парковке и произвел в него не менее шести выстрелов из неустановленного оружия. Все пули попали в область грудной клетки, однако потерпевшему удалось покинуть место происшествия, что спасло ему жизнь.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого оперативные сотрудники и следователи Следственного комитета обнаружили и изъяли целый арсенал: два травматических пистолета, нарезное оружие марки, большое количество патронов, а также государственные регистрационные знаки и мобильные устройства, имеющие значение для следствия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ