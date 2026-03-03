44-летний директор коммерческой фирмы задержан по подозрению в покушении на убийство

Позвонивший в дежурную часть мужчина сообщил, что в Южно-Сахалинске на парковке за стадионом по улице Алексея Горького неизвестные открыли по нему стрельбу. Пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки медики доставили в областную больницу. А сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Им оказался 44-летний житель Анивского района, директор одной из коммерческих организаций.

Как было установлено, он подкараулил своего знакомого на парковке и произвел в него не менее шести выстрелов из неустановленного оружия. Все пули попали в область грудной клетки, однако потерпевшему удалось покинуть место происшествия, что спасло ему жизнь.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого оперативные сотрудники и следователи Следственного комитета обнаружили и изъяли целый арсенал: два травматических пистолета, нарезное оружие марки, большое количество патронов, а также государственные регистрационные знаки и мобильные устройства, имеющие значение для следствия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).