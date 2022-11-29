46-летнего южно-сахалинца осудили за нападение на композитора Александра Колкера

В Санкт-Петербурге в феврале этого года днем Худяков напал на 88-летнего Колкера в кабине лифта дома, где проживал композитор.
Преступник схватил его рукой за горло и попытался ударить ножом в голову. Но Колкер оказал активное сопротивление, и ножевой удар пришелся в кисть его правой руки.
Следствию Худяков объяснил, что преступление совершил на почве неприязни, так как был восторженным почитателем умершей певицы Марии Пахоменко — жены композитора, которую тот, якобы, обижал.
Суд приговорил сахалинца к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства, но из-под ареста мужчину освободили в зале суда. К этому времени он уже отбыл наказание, находясь под стражей во время следствия.