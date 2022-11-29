46-летнего южно-сахалинца осудили за нападение на композитора Александра Колкера

В Санкт-Петербурге в феврале этого года днем Худяков напал на 88-летнего Колкера в кабине лифта дома, где проживал композитор.

Преступник схватил его рукой за горло и попытался ударить ножом в голову. Но Колкер оказал активное сопротивление, и ножевой удар пришелся в кисть его правой руки.