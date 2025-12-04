47 докладов представили островные краеведы на IX научно-практическую конференцию «Рыжковские чтения»

Мероприятие прошло в областной универсальной научной библиотеке.

Раз в три года она проводится в память об участнике Великой Отечественной войны, кандидате исторических наук, доценте Южно-Сахалинского пединститута и заслуженном работнике культуры РСФСР Алексее Николаевиче Рыжкове.

Не зря говорят: «Наука жива, пока ею интересуется молодёжь». Впервые за всю историю форума с докладами наравне с признанными специалистами выступили студенты СахГУ, получающие педагогическое образование. Их исследовательские работы обнадёживают. В следующем году они будут опубликованы в традиционном сборнике докладов.

Людмила Артёмова.