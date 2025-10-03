5 октября – День учителя. С праздником!

Дорогие учителя! Благодарю вас за неоценимый труд и вклад в будущее нашего региона! Именно вы даёте нашим детям базовые знания – фундаментальный набор фактов, правил и понятий. Со школьной скамьи формируете в ребятах чувство патриотизма.

Не менее важно и то, чтобы вы учили детей коммуникации, ведь они живут в обществе и должны уметь взаимодействовать друг с другом. Это – важное направление, фактор конкурентоспособности.

Ещё одно слагаемое успеха – учитель должен быть интересным для своих детей, креативным. Тогда и ребята будут напитываться этой созидательной энергией.

И вот эти три слагаемых – базовые знания, коммуникации и креативная сущность – помогают создавать конкурентоспособный регион. Вместе мы сделаем многое для развития образования и будущего наших детей.

С праздником!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.