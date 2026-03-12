5 тонн гуманитарного груза и личных посылок отправили сахалинским бойцам в зону СВО

В Сахалинской области продолжается поддержка военнослужащих, участвующих в СВО. Очередную партию гуманитарной помощи и личных посылок отправили островным бойцам — 527 отправлений общей массой более 5 тонн.

В формировании и отправке груза приняли участие студенты Сахалинского института железнодорожного транспорта, Сахалинского техникума сервиса, волонтёры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ и «Молодой гвардии», сотрудники Сахалинского молодёжного ресурсного центра, а также представители молодёжных, общественных и добровольческих организаций.

В состав гуманитарного груза вошли сезонная одежда и обмундирование, медикаменты, продукты быстрого приготовления, наборы «Сухой армейский душ», средства личной гигиены, мёд, сладости, мясные консервы и другие товары первой необходимости. Кроме того, бойцам отправляют полевую почту — письма из дома, открытки и тёплые пожелания от земляков и школьников. Волонтёры Первомайска, Онор, Стародубского, Раздольного, Корсакова, Тымовского, Томари, Ноглик и Невельска внесли значительный вклад в это отправление своим трудом и неоценимой помощью.

Среди личных посылок маскировочные сети, которые изготовили сахалинские волонтёры.

– К бойцам отправляется именно та помощь, которая сейчас особенно востребована, — рассказал директор Сахалинского молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев. – В зоне СВО уже практически сошёл снег, поэтому военнослужащие переходят на более тёмные маскировочные сети. Наши волонтёры подготовили и передали несколько таких сетей вместе с гуманитарным грузом. Значительную часть отправления составляют личные посылки — их собирают и передают родные и близкие бойцов.

Собранный груз специальным бортом будет доставлен в ДНР в течение нескольких дней. В Шахтёрске волонтёры гуманитарного центра рассортируют посылки, после чего они будут доставлены сахалинским военнослужащим.

Разбор посылок и доставка занимает около недели с момента отправки. Эта работа является важной частью системной деятельности партии «Единая Россия» по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

– В этом году я уже второй раз участвую в погрузке гуманитарного груза. Очень важно, чтобы бойцы вовремя получали всё необходимое и чувствовали поддержку из дома. Рад, что могу внести свой вклад в общее дело, — поделился волонтёр Андрей Соловьёв.

Жители региона, добровольцы и общественные организации объединяют усилия, чтобы оказать необходимую помощь тем, кто сегодня защищает интересы страны.

СПРАВКА

Проект «Сопричастность» действует в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко с 2022 года. За время его реализации жители региона направили в ДНР более 925 тонн гуманитарных грузов. В городе-побратиме Сахалинской области — Шахтёрске — работает гуманитарный центр, где посылки принимают, сортируют и оперативно передают адресатам.

По теме: