5 января в Южно-Сахалинске стартует традиционная Декада спорта и здоровья

Первый день новогодних спортивных мероприятий пройдёт на льду стадиона «Космос» в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.

С 11.00 до 13.00 жителей и гостей островной столицы ждут массовые катания на коньках. Принять участие смогут все желающие — независимо от возраста и уровня подготовки. Для удобства участников будет организован бесплатный прокат коньков, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Катания пройдут в праздничной атмосфере: гостей будут сопровождать ведущие, аниматоры и диджеи. Участники мероприятия получат первую часть памятного брелока-паззла, который можно собрать, посетив все этапы Декады.