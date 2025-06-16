50 кг пельменей приготовили па первом фестивале по массовой лепки на пляже «Переплюй» в Шахтерске

В конкурсе приняли участие 6 команд. Участники в основном готовили классические пельмени из свинины и говядины, но некоторые решились на эксперименты. Две команды представили блюда национальных кухонь: бурятские буузы и узбекскую чучвару. Единственная команда, посвятившая свои рецепты Сахалину, приготовила рыбные пельмени из красноперки и оригинальные с кимчи.

По словам жюри, все представленные блюда оказались безупречными на вкус. Шеф-повар французской кухни Лоран Мартинез из кафе «Гора и море», который судил участников, даже взял несколько рецептов на заметку для своего меню.

Победителем фестиваля стала команда «Друзья Олега», представившая узбекскую чучвару с бульоном. В подарок им вручили самонадувающуюся палатку-шатер. Остальные участники также не остались без наград, а все дети, приехавшие на праздник, увезли домой забавные термосы-игрушки.

Наталья ДЕСЯТОВА.