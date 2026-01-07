50 лет на лыжах: интервью с тренером-преподавателем Галиной Кулыгиной

Тренер-преподаватель по лыжным гонкам Галина Кулыгина: «Главное для меня, чтобы человек был здоровым, целеустремленным, достиг успехов в профессии и был счастлив в жизни».

С Галиной Вячеславовной Кулыгиной — тренером-преподавателем по лыжным гонкам спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта знаком не один год. Иногда «подсматривал», как она проводит тренировки со своими девчонками и мальчишками. И каждый раз отмечал, что ни один урок-тренировка не похож на предыдущий. В каждом присутствует не только новизна, но и какая-то изюминка. Каково же было мое удивление, когда мне по секрету сказали, что Галина Вячеславовна в минувшем году отметила золотой юбилей работы тренером-педагогом.

— Пятьдесят лет трудового стажа тренером-педагогом — это не просто много, очень много. Как вы пришли в профессию? Не был ли этот выбор случаен?

— Когда училась в школе города Кимры Калининской области, наша учитель физкультуры ранее занималась гимнастикой. Красивая, высокая женщина, всегда подтянутая. На уроках, в начале занятий, она всегда подавала своим звонким голосом команду: «Класс, равняйсь, смирно!». От этой команды у меня даже мурашки по телу пробегали. А как интересны были ее уроки! Вот тогда и решила для себя, что буду непременно учителем физкультуры в школе. В молодости я была довольно шустрой девочкой, дружила со спортом, принимала участие во всех школьных соревнованиях. Получив аттестат о среднем образовании, поступила в Малаховский институт физкультуры в Московской области. По жизни я холерик и всегда мне нравились игровые виды спорта. По этой причине хотела стать баскетбольным тренером. Однако ростом не вышла для баскетбола, и мне отказали учиться на баскетбольного тренера. Мне до сих пор непонятно, почему нельзя быть тренером в этом виде спорта человеку невысокого роста. Играть-то за институт не собиралась, тем более в команде мастеров, а только тренировать детей в будущем. И вот тогда выбрала другую специализацию — тренер по лыжным гонкам. На тот момент у меня был первый спортивный разряд в этом виде спорта. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать: тренером-педагогом по лыжным гонкам я стала случайно.

— В юбилей подводят итоги работы за много лет. Расскажите о своих воспитанниках, которые достигли высоких спортивных результатов. Хотелось бы услышать о тех юношах и девушках, кто не достиг больших спортивных успехов, но сделал хорошую карьеру в выбранной профессии и при этом продолжает дружить с лыжами.

— Вы задали довольно емкий вопрос. За пятьдесят лет у меня было столько воспитанников, обо всех не рассказать. Вспомнив одного, могу обидеть, не вспомнив другого. Когда начала свою трудовую деятельность, подводила итоги за год, сколько девчонок и мальчишек выполнили норматив первого спортивного разряда, кандидата в мастера спорта, мастера спорта. Затем сколько ребят и девчат побеждали на первенстве России и становились призерами всероссийских, областных соревнований. На сегодняшний день у меня в семье шесть кандидатов в мастера спорта. Трое детей и три внучки. Для меня по жизни не главное подготовить мастера спорта и чемпиона. Основная задача воспитать хорошего человека. На своих тренировках учу воспитанников жизни. Каждый должен научиться думать и анализировать. Обязательно быть воспитанными. Если же подсчитать арифметически результаты, а я люблю аналитику, подготовила девять мастеров спорта, шесть золотых медалистов первенства России, пять членов сборной России в разные годы. Сколько кандидатов в мастера спорта и перворазрядников, даже затрудняюсь сказать.

— Есть воспитанники, которые пошли по вашим стопам и стали тренерами лыжных гонок?

— В первую очередь — моя дочь Ирина. Более того, мне очень приятно, что она превзошла меня как тренера. Почему так получилось? Проработав первые двадцать лет, я вела подробные дневники своей работы. И когда Ирина, получив образование, стала работать тренером, не боялась пользоваться моим опытом, что пошло ей только на пользу. Она смелее, в хорошем смысле слова, по-спортивному «наглее» меня. Я все время оглядываюсь, как бы чего не вышло плохого. Она рискует и довольно часто этот риск оправдан. Мне больше нравится работать с отличниками. Эти девчонки и мальчишки более ответственны, как в общеобразовательной школе, так и в спортивной. Если коротко, они трудяги. Многие кандидаты в мастера спорта закончили общеобразовательную школу с отличием. Ирина Гареева, моя воспитанница, начинала свою трудовую деятельность тренером по лыжным гонкам, со временем перешла в судейский корпус. Сегодня она судья всероссийской категории. Многие мои выпускники работают учителями физкультуры в школах. Антон Зайцев, мой воспитанник, сейчас заместитель председателя правительства Сахалинской области. В лыжных гонках он выполнил норматив мастера спорта, но по жизни стал более успешным человеком.

— Почему сегодня интерес к лыжным гонкам у молодежи нашей области падает? Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы поднять престиж этого вида спорта?

— Все начинается в семье с родителей. Великий тренер по плаванию Сергей Войцеховский, доктор педагогических наук, профессор, говорил: «Самые лучшие наши помощники — родители. Самые главные наши враги — родители». Как заинтересовать детей и родителей? Честно — затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы много ходим по школам, беседуем не только с детьми, но и с родителями на собраниях. Подключаем наших воспитанников, которые приходят на эти встречи со своими медалями, кубками, рассказывают собравшимся в зале чужим мамам и папам, что им дала спортивная школа в познании жизни, куда они ездили на сборы, соревнования. И если после этих бесед в школе к нам приходил хотя бы один ребенок — это уже хорошо. Порой к нам приводят мальчиков десяти лет, которые даже шнурки не могут на ботинках завязывать. Кто остается в нашей школе, не только физически становится сильнее и выносливее, но и приобретают много навыков, которые помогут им выжить в трудных жизненных условиях и справиться с армейскими трудностями.

— Расскажите о соревнованиях, которые вы проводите в вашей спортивной школе под названием «Чебурашка». У кого-то позаимствовали эту идею?

— Как-то не скромно об этом говорить, но это моё ноу-хау. Скорее всего, все это идет из моего детства. Когда мне было десять лет, собирала во дворе детвору 7 — 10 лет, называла их своими солдатиками, и устраивала различные для них соревнования: кто быстрее добежит до дерева, кто быстрее преодолеет полосу препятствий, различные эстафеты и много других подвижных игр с соревновательным уклоном. Дети за мной ходили толпой. Им эти старты нравились. Тогда уже увидела, что вместе с этими играми они развиваются физически. Вот и пришла мне идея, работая тренером-педагогом, проводить подобные соревнования среди своих младших воспитанников спортивной школы в конце спортивного зимнего сезона. Основная цель, чтобы мальчишки и девчонки, участвуя в соревнованиях, могли показать, как они за учебный год научились на лыжах преодолевать подъемы различным стилем, объезжать препятствия на спуске. Включаем полосу препятствий, получается спортивно и интересно. Подобные соревнования проводим и среди родителей, чьи дети занимаются в нашей школе. И надо отметить, папам и мамам эти старты нравятся, и они с большим удовольствием принимают в них участие. Как-то японские подростки-лыжники участвовали в этих соревнованиях на «Триумфе». Тренеры и дети из Страны восходящего солнца были просто в восторге и говорили нам, что у себя будут пропагандировать подобные старты.

— Ваша заветная мечта как тренера-преподавателя.

— Откровенно, на сегодняшний день нет никакой мечты. Когда Анна Кожинова выиграла две золотые медали на Детях Азии, мне казалось это просто космосом. Буду рада увидеть на олимпийском подиуме воспитанника или воспитанницу нашей спортивной школы. Главное же для меня, чтобы человек был здоровым, целеустремленным, достиг успехов в профессии и был счастлив в жизни.

ХХХ

Более двух часов беседовали с Галиной Вячеславовной. Пересмотрели несколько альбомов с фотографиями, начиная с 1978 года по день сегодняшний. Все снимки подписаны, кто на них и на каких соревнованиях, какой маршрут в походе по Сахалину с ребятами преодолели… Говоря о том или другом воспитаннике, тренер-педагог подчеркивала не его спортивные достижения, а какой он закончил вуз и кем работает. В альбоме фотографии — бывшие студенты МГУ, МАИ, военных училищ, сегодня это сотрудники правительства и не только нашей области, педагоги, начальники отделов банков в столице, офицеры ФСБ и спецназа, летчики…. Главное, я увидел, что Галина Вячеславовна в первую очередь педагог, а затем уже тренер. Непроизвольно вспомнил высказывание заслуженного учителя Республики Абхазия Юлии Кетия: «Педагог — это не работа, а состояние души».

Беседовал Игорь КАРПУК.