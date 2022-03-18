50 охинских семей скоро станут новоселами

Ключи от своих квартир в доме по улице 60 лет СССР они получат уже до конца марта. А 26 марта будущие жильцы вместе с представителями администрации района и подрядной организации смогут осмотреть свои квартиры в рамках программы «Народный контроль». Эту дату в ходе рабочей поездки в Охинский район определил председатель правительства области Алексей Белик.

Планировалось, что дом 50-квартирный дом, построенный в рамках программы ликвидации ветхого и аварийного жилья, будет сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Но подрядчик стройку затянул. Сегодня дом технически готов. Строители ведут отделочные работы внутри здания. Глава островного правительства потребовал ввести дом в эксплуатацию как можно быстрее.

– При этом региональное министерство строительства должно обеспечить жесткий контроль за ходом работ, чтобы не пострадало качество. Подключайте жильцов, они не позволят подрядчику допустить брак, – сказал Алексей Белик.