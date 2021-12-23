53 погибших «по неосторожности». Десять лет назад утонула буровая установка «Кольская»

«Советский Сахалин» за свою почти вековую историю прожил вместе с областью и запечатлел на своих страницах и памятные, радостные, и горестные события.

Вот публикация «Кольская» пошла ко дну», датированная 19 декабря 2011 года. По горячим следам газета сообщила о произошедшем сутками ранее: «Примерно в половине восьмого утра по сахалинскому времени в радиоэфире прозвучал сигнал SOS. Бедствие терпела самоподъемная буровая установка «Кольская». Ее после завершения буровых работ на западном шельфе Камчатки вели к сахалинскому берегу, в бухту Зырянскую, что в Холмском районе, на отстой. В дальнейшем ее путь должен был лежать во Вьетнам»…

Платформу сопровождали ледокол «Магадан» и буксир «Нефтегаз-55». Когда этот небольшой караван находился примерно на траверзе мыса Терпения, в двухстах семидесяти километрах от берега, начался сильный шторм. Волны достигали шестиметровой высоты, порывы ветра – 20 метров в секунду. К тому же шел снег.

Волнами смыло спасательные шлюпки, выбило иллюминаторы, вода стала поступать внутрь. В конце концов платформа сначала накренилась, а во втором часу дня перевернулась и затонула. Глубина в этом месте 1042 метра. На борту находились 67 человек, спасти удалось лишь 14, из них 5 сахалинцев. 53 человека погибли, в том числе четверо жителей области.

Платформа была приписана к порту Мурманск, судовладелец – ОАО «Арктикморнефтегазразведка». Развернулась масштабная спасательная операция. В ней задействовали «Магадан» и «Нефтегаз-55», из ногликского аэропорта вылетали два вертолета Ми-8 компании «Авиашельф». Спасенных, нуждавшихся в экстренной медпомощи, по воздуху доставили в ногликскую ЦРБ и определили в реанимацию.

В ходе расследования всплывали многочисленные нарушения, допущенные при организации транспортировки платформы. Примерно половина людей не должна была находиться на «Кольской», они не имели никакого отношения к буксировке. Отсутствовало должное количество спасательных средств на борту.

Как знать, может быть, эта история когда-нибудь ляжет в основу полноценного фильма с множеством героев, отрицательных и положительных, тех, кто самоотверженно пытался в условиях шторма доставать из воды тонущих людей, и тех, кто, находясь очень далеко от места ЧП в теплых кабинетах, вначале думал лишь об экономии средств, наплевал на элементарные требования безопасности, а затем отчаянно «отбрыкивался» от предъявленных обвинений.

Бывшего и. о. заместителя гендиректора ОАО «Арктикморнефтегазразведка» Б. Лихвана и бывшего и.о. главного инженера компании Л. Бордзиловского суд признал виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть 53 человек. Оба получили по шесть лет лишения свободы.

Евгений ПОЛЯКОВ.

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19 декабря 2011 – «Кольская» пошла ко дну