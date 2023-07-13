560 миллионов рублей из бюджета области направят на улучшение жилищных условий многодетных семей

Выплаты на приобретение или строительство жилья в размере 50 процентов его стоимости, но не более 2 миллионов рублей уже с начала года получили 124 сахалинские многодетные семьи.

Льгота действует в области с 2014 года. Помощь предназначена для многодетных семей, у которых площадь жилья меньше установленной нормы на одного человека. Эта норма в каждом районе региона разная — от 12 до 18 квадратных метров.

Мерой поддержки могут воспользоваться семьи, в которых родился третий и или последующие дети, начиная с 1 января 2013 года.

– Важное условие – один из родителей должен родиться и прожить на территории региона как минимум 10 лет. Для тех, кто приехал в область из других регионов, существует ценз осёдлости — не менее 20 лет, – прокомментировала заместитель министра социальной защиты Татьяна Романец.

Чтобы воспользоваться данной выплатой, необходимо обратиться в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства. Собирать большой пакет документов не придется. Специалисты центра запросят всю необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба регионального правительства.