57 лет на связи с редакцией. Листая старые страницы

Более полувека на страницах «Советского Сахалина» появлялись заметки, под которыми стояла подпись «И. Торопкин». Иван Петрович Торопкин – участник Великой Отечественной войны. Его информации из Макаровского района регулярно публиковались на первой странице газеты в рубрике «Курьер». А как начиналось это сотрудничество? Об этом ветеран островной журналистики рассказал накануне 80-летия «Советского Сахалина». Его воспоминания были опубликованы в юбилейном номере газеты 1 мая 2005 года. А спустя некоторое время Иван Петрович ушёл из жизни. Но слово его в архиве не затерялось…

— Для меня газета «Советский Сахалин» – родная вдвойне, – отметил И. Торопкин. – Мне тоже исполнилось 80 лет, 57 из которых не теряю с ней связь — и как читатель, и как один, пусть не самый громкий её автор. В личном архиве — десятки, сотни вырезок моих заметок, опубликованных в «Советском Сахалине». «Первые уловы», «Молодые мастера обработки рыбы», «На Невельской судоверфи» — заголовки этих и сотен других материалов напоминают мне не только о прожитых на Сахалине годах, но и становятся своеобразной иллюстрацией страниц истории области, нашедшей, в этом я уверен, довольно полное отражение на полосах «Советского Сахалина».

Мое сотрудничество с газетой началось с путины, на которую по вербовке приехал с материка в 1948 году. Тогда я впервые увидел ход сельди у побережья Татарского пролива. Участвовал в путине рыбаком бригады прибрежного лова, или, как значился в то время, рядовым ловцом. Напряжённейшие, надо сказать, были у нас будни. И природа, и трудовой ритм путины восхищали, вызывали душевный подъём. Такой подъём, что однажды, не выдержав, с рыбозавода «Заречье» Горнозаводского рыбокомбината позвонил по телефону в «Советский Сахалин». Мою заметку о первых уловах сельди, как я потом узнал, приняла старейшая стенографистка Ксения Тимофеевна Турапова. И представьте — заметку эту опубликовали за моей подписью с припиской — по телефону.

С тех пор, более полувека, не терял связи с редакцией областной газеты. Переехав в Холмск в 1953 году, стал работать литсотрудником газеты «Сахалинский моряк». Приходилось бывать в командировках на различных судах, и с пароходов давал о себе весточки в «Советский Сахалин» — регулярно передавая в областную газету различные материалы. Впрочем, куда бы ни бросала меня судьба за 57 лет жизни на Сахалине, одно было неизменно — сотрудничество с «СовСахом». Им искренне горжусь.

За 80 лет в «Советском Сахалине» сменилось несколько поколений журналистов. Немало из них ушли в центральные средства массовой информации, их имена стали широко известны в Советском Союзе, современной России. Я хорошо знал Вениамина Анциферова, Арнольда Пушкаря, Павла Демидова, Отто Лациса… Они, как и другие совсаховцы, держали тесную связь с молодыми внештатными корреспондентами, помогали и поддерживали нас и словом, и делом.

А с некоторыми довелось мне и вместе поработать, правда, в ситуации несколько нетипичной. Лет 40 назад на военных сборах вместе выпустили несколько номеров дивизионной газеты. За что заслужили благодарности командования. Редактором дивизионки тогда был Павел Кашин, бывший собкор «Советского Сахалина» по Тымовскому району. Меня, лейтенанта запаса, назначили ответственным секретарём, а С. Миронова — редактора смирныховской районки и младшего лейтенанта запаса – литсотрудником.

Большую и интересную жизнь прожил «Советский Сахалин». Творческих удач и свершений на благо родного Отечества.