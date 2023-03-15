600 блиндажных свечей передали южно-сахалинцы участникам СВО

В полевых условиях горелки, сделанные из жестяных банок, расплавленного воска и плотного картона, очень востребованы. Они могут гореть до 8 часов и служить бойцам для освещения, обогрева, просушки вещей и приготовления еды.

С каждым днем к акции «Свет из дома», присоединяется все больше южносахалинцев. Координатором этой большой работы в областном центре выступает Южно-Сахалинское отделение «Союза женщин России». Активное участие в акции, которая проводится в городе в рамках проекта «Сопричастность», принимают серебряные волонтеры, коллективы школ и детских садов города, а также представители партии «Единая Россия», депутаты городской думы.

– В школах установили красочные коробки, организовали сбор банок и картона. Взрослые и дети – каждый, как может, проявляет участие, помогает нашим ребятам, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

Одними из первых к акции присоединились активисты движения «Серебряные волонтеры». Первое время представители старшего поколения делали свечи из остатков старых свечей. Другие необходимые материалы передавали предприятия торговли, пищеблоки школ и детских садов города.

Позже на собранные волонтерами средства приобретена большая партия парафина. В старших классах школ организованы мастер-классы по изготовлению окопных свечей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметила председатель Южно-Сахалинского отделения Союза женщин России Елена Столярова, горожане продолжают собирать посылки с вещами для передачи в зону СВО.

Пункты сбора посылок по адресам: улица Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского,23 (каб. 325) и улица Больничная, 34.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8−924−881−68−01 работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Полный перечень предметов размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия».