65 – не возраст! Владимир Розумейко: «С Сахалинской областной клинической больницей никакая другая не сравнится!»

В этом году ведущему медицинскому учреждению наших островов – Сахалинской областной больнице исполнилось 65 лет. По многим показателям она держит планку первой и единственной по своим достижениям в нашем регионе.

О том, с какими результатами подошел к юбилею этот коллектив, мы поговорили с главным врачом Владимиром Розумейко, заслуженным работником здравоохранения Сахалинской области.

Мы молоды!

Нам еще рано думать о возрасте. Тем более что в области есть те, кто нас в этом отношении значительно превосходит. Охинской больнице, например, 95, Александровск-Сахалинской – 90! Старше нас городская больница Южно-Сахалинска им. Анкудинова, потому что наше учреждение выделилось из ее состава. А произошло это в 1957 г.

На тот момент коллектив насчитывал 47 врачей и 120 человек другого медицинского персонала, 300 коек и 4 тысячи пациентов. Больница только рождалась, но уже тогда здесь была грязелечебница и водолечебница, имелся аппарат «искусственная почка», теперь у нас целое отделение искусственной почки.

Здесь впервые на Дальнем Востоке в 1966 г. сахалинский профессор Альфред Егорович Егоров провел операцию на открытом сердце. Сначала совместно с известным академиком Евгением Мешалкиным из Новосибирска, а затем самостоятельно. Причем в новосибирском медицинском музее находится изобретенный и запатентованный нашим земляком вальвулатон – аппарат, который использовался при операциях на клапанах сердца.

В то время наша больница вела большое направление по лечению ожогов, позже эту функцию взяли на себя городские коллеги. Гастроэнтерология и энтерология у нас развивались уже в то время, несмотря на свою узкую специализацию.

Первое здание облбольницы было построено в 1958 году, сейчас это корпус ¹ 5, через два года появился следующий корпус № 4, еще через год корпус № 6. Все они поддерживаются в порядке и действуют до сих пор. Сегодня больница располагается уже в 9 корпусах. Ждем начала строительства 7-этажного здания, в нем разместится отделение хирургии. Новый медицинский блок будет связан с соседними отделениями и, по сути, станет единым комплексом, что удобно для медперсонала и для пациентов.

Конечно, нужно сказать о наших ветеранах, которые являются носителями традиций и моей опорой. Вот только несколько фамилий докторов, которых можно назвать звездами сахалинской и даже дальневосточной медицины: супруги Николаевы – Галина и Владимир, Елена Бочерикова, Ольга Рукосуева, Татьяна Суржа, Наталья Главинская, Любовь Лобанова, Владимир и Елена Никулины, Аскольд и Майя Троян, Ольга Колесова, Анатолий Кутовой, Николай Хомяков, Ефим Заяц, Татьяна Волошина.

Здоровье людей – достижение больницы

Несмотря на славную историю, нужно думать о настоящем и планировать будущее. У нас сегодня тысяча коек и две с половиной тысячи сотрудников! Ежегодно в больнице проходят лечение около 22 тыс. пациентов. В прошлом этот показатель, несмотря на ковид или «благодаря» ему, вырос до 26 тысяч.

Консультативная поликлиника в составе больницы принимает более 100 тыс. пациентов. 500 сахалинцев, в том числе из районов, проходят так называемый check up, который включает первичную консультацию врача-терапевта. А также лабораторные анализы, ряд аппаратных исследований разнообразных систем и органов (УЗИ, ЭКГ, гастроскопию, рентгенографию и т. п.). По результатам обследования наши специалисты дают рекомендации по лечению по месту жительства под нашим контролем.

За 2021 год было проведено 2 653 высокотехнологичных операций, что на 11 % больше, чем до ковида.

За четыре года моей работы в должности главного врача областной больницы серьезно была расширена анестезиолого-реанимационная помощь: увеличено количество обученного медперсонала, коек для пациентов реанимации стало больше почти на 50 % – с 30 до 42. Это ключевой момент. Все эти меры позволили увеличить число таких операций, а также обеспечить выхаживание больных на более высоком уровне после серьезного оперативного вмешательства.

Внедрили экстренные койки в приемном покое для больных, которым сложно быстро поставить диагноз. Теперь они в комфортных условиях несколько часов находятся под пристальным наблюдением медперсонала.

В нефрологическом отделении проводится диагностика и лечение всех заболеваний почек и органов мочевой системы, в том числе гемодиализ почек. Здесь у нас 15 коек и столько же аппаратов «искусственная почка».

Перинатальный и сосудистый центры

В состав центра вошли городской родильный дом и гинекология с женской консультацией. Поэтому сейчас 4,5 тыс. родов из 5 тыс. по области принимает областная больница. Наш центр высокотехнологичный, комфортный с хорошим подбором специалистов и достойно выполняющий свою функцию.

Сердце больницы – региональный сосудистый центр. Через него проходят все пациенты в острой стадии с инфарктами и инсультами. Самых тяжелых больных из районов доставляем в больницу сан­авиацией.

Сегодня мы ставим больным тысячи стентов и тем самым спасаем их от инфарктов.

В прошлом го­ду на одной из медицинских выставок в Москве к нашему стенду подходили столичные коллеги и удивлялись количеству проведенных в сосудистом центре процедур по удалению тромбов при ишемическом инсульте. Тромбоэкстракция – наиболее эффективный способ лечения, новый вид высокотехнологичной медицинской помощи.

Несколько лет назад в наш центр по совету коллег с материка на стажировку попросилась руководитель Амурской областной больницы, где на тот момент уже два года существовал сосудистый центр. Познакомившись с организацией работы и оснащением сахалинской больницы, молодая женщина заплакала навзрыд, мол, у них так никогда не получится. Руководитель нашего центра Мария Калашникова – это человек, для которого работа – самое главное в жизни.

Сердце без аритмий

Полтора года назад в больнице появилось новое отделение хирургического лечения сложных аритмий, чего никогда не было на Сахалине. На должность заведующего приглашен опытный врач из хабаровского кар­дио­центра. Параллельно прием таких пациентов был открыт в нашей поликлинике. Лечение в этом отделении проходит 800 человек в год, высокотехнологичную помощь получает по 120 пациентов ежегодно. В сердце вводится катетер, которым прижигаются участки сердца, выдающие неправильный импульс, вызывающий хаотичное биение. Причем мы делаем все три вида подобных абляций, как называются такие операции. В этом отделении ежегодно ставится более 250 кардио­стимуляторов и более десятка их более продвинутых версий – кардиовекторов.

Кроме того, мы начали делать абляции при ишемической желудочковой тахикардии. Подобные операции, кроме нас, восточнее Новосибирска не делает никто.

Будете бегать и играть – диагноз ортопеда

Сегодня значительно выросла средняя продолжительность жизни населения, что усилило износ суставов и требует их замены. Современные искусственные суставы настолько совершенны, что позволяют значительно продлить активную жизнь человека, заниматься бегом, много ходить пешком, играть в такие игры, как, например, волейбол. У меня есть такие знакомые.

Еще два года назад мы меняли 100 – 120 суставов в год при потребности в 250 операций. В основном это тазобедренные суставы. Тем, кто не вписывался в эти квоты, приходилось получать подобную медпомощь на материке, что крайне неудобно. За последнее время мы нарастили свои возможности и в этом году планируем вый­ти уже на показатель 300 протезов и таким образом полностью закрыть потребность в этой медпомощи.

Мы единственные в области, кто делает артроскопию, как диагностическую, так и лечебную. Это малотравматичная процедура, которая без большого разреза позволяет зайти в сустав, сшить разорванные мышцы, связки в тазобедренном и коленном суставе, а с прошлого года и в плечевом. Кстати, одному пациенту наши доктора поставили два искусственных плечевых сустава, что считается высшим пилотажем.

Заведующий ортопедическим отделением Антон Бутов – единственный дальневосточный врач, который может провести такую операцию. Его супруга Ксения – тоже заведующая отделением нашей больницы, только кардиологическим. Очень хорошие доктора, интересуются всем новым по своему направлению медицины.

Новаторы в хирургии

Хирургия серьезных патологий глаза и его придатков. Впервые в истории Сахалина месяц назад провел подобную операцию при экстренной ситуации заведующий офтальмологическим отделением Евгений Чернов.

Еще один одаренный доктор возглавляет отделение нейрохирургии – Андрей Антонов. По оценке профессуры федеральных медицинских центров, он один из лучших нейрохирургов в стране и проводит все операции этого профиля! К тому же в отделении нейрохирургии самые новейшие микроскопы, системы навигации, которые настроены на поиск опухолей.

Недавно на Сахалин приезжали нейрохирурги из института им. Бурденко, знакомились с работой нашего отделения и пришли к такому же мнению. По их информации, при сопоставимой численности населения на наших островах проводится нейрохирургических операций на порядок больше, чем в Еврейской автономной области, – 700 против 63.

Моя задача как главного врача – помогать людям через развитие областной больницы, внедрение новых методов лечения и повышение профессионального уровня медицинского персонала.

Андрей ДАНИЛОВ.