668 бюджетных мест открыли в Сахалинском госуниверситете

В этом году в вузе появились новые направления: цифровая геология, разработка программного обеспечения, химические технологии нефти и газа, аналитическая химия и химическая экспертиза, преподаватель безопасности жизнедеятельности и основ применения беспилотных летательных аппаратов. Учебные программы разработаны с учетом наиболее частых запросов работодателей и планов социально-экономического развития области.

Тему организации приемной кампании в главном островном вузе обсудили на заседании регионального правительства.

– В прошлом году наш университет впервые за долгое время закрыл контрольные цифры приема. В этом году результат нужно сохранить и превзойти, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Осенью мы должны сдать современный студенческий городок, где с комфортом будут проживать студенты. Мы создаем лучшие условия для наших ребят. Оснащаем научные лаборатории, привлекаем преподавателей, модернизируем учебные программы совместно с ведущими предприятиями. Каждый абитуриент получает карьерный план, где сразу видит перспективы своего профессионального роста.

Большое внимание уделяется целевому обучению – это возможность гарантированно подготовить специалиста под запросы бизнеса и государства. Выделено 132 места на очном отделении и 51 – на заочном.

Большая часть мест на целевое обучение предназначена для будущих педагогов. Также предусмотрены квоты по направлениям: строительство, нефтегазовое дело, энергетика, экология, информационные технологии и искусственный интеллект.

Приемная кампания в Сахалинском государственном университете стартует 20 июня.

Подробнее ознакомиться с направлениями подготовки Сахалинского госуниверситета можно на сайтах: sakhgu.ru и поступайвунивер.рф.