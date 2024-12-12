69-летний сахалинец пришёл в Дом правосудия с боевыми патронами в кармане

В канцелярию Дома правосудия в Южно-Сахалинске 10 декабря пришёл мужчина 1955 года рождения. Его, как и всех других посетителей, встретили судебные приставы и попросили показать документы и личные вещи.

Сахалинец достал из кармана куртки ключи и… два предмета, очень похожие на боевые патроны от автомата Калашникова.

На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии и полиции. Предметы, напоминающие боеприпасы, изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ежедневно судебные приставы проверяют документы и личные вещи посетителей суда. В случае обнаружения запрещённых предметов, представляющих опасность, граждане не допускаются в помещение, а предметы изымаются.

На сегодняшний день судебные приставы изъяли 326 запрещённых к проносу вещей: газовое оружие, патроны, карманные ножи, пилочки для ногтей, маникюрные ножницы, отвёртки…

Леонид КАРПЫЛЁВ.