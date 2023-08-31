7 дней на полигоне. Южносахалинцы активно включились в проект «Будь готов!»

В течение недели на специализированном полигоне участники проходят бесплатный курс военно-спортивной подготовки. Их учат оказывать первую медицинскую помощь, маскироваться, строить укрепления, обращаться с оружием.

Среди тех, кто решил проверить свои силы, есть представительница прекрасного пола. Наравне с мужчинами южносахалинка Дарья Кузнецова ежедневно выходит на полигон и участвует во всех занятиях.

– Для меня это некий эксперимент – хотела оценить, смогу ли я и вообще сможет ли женщина показать себя в таких условиях и как здесь можно раскрыться. Новое для меня всё, с оружием раньше никогда не имела дела, в таком мужском коллективе не была. Могу сказать сейчас, что всё в целом нормально, соратники помогают, никогда не бросают. А знания пригодятся, ведь никогда не знаешь, с чем сможешь столкнуться в жизни. Отмечу, что очень важна физическая выносливость, – комментирует Дарья Кузнецова.

Ещё один участник курса Павел Павленко поделился, что решил принять участие в курсе военно-спортивной подготовки сразу, как только узнал о сборах. Он считает, что такие занятия должны проводиться постоянно.

– Здесь закладываются основы, которыми должен владеть каждый мужчина, будущий защитник Отечества. Помимо тактики ведения ближнего боя, обращения с оружием изучаем основы медпомощи, как помогать боевому соратнику, как вести себя, как взаимодействовать друг с другом. Ребята настроены позитивно, показывают отличные результаты на выносливость. Очень много нового и важного для нас, – рассказывает горожанин.

– У нас здесь масштабная командная работа. Условия военно-спортивные, живём в казарме, питаемся в столовой, есть баня и, что немаловажно, свежий воздух круглые сутки, это заряд бодрости. Здесь много практики, идёт военно-тактическое и медицинское обучение, – поделился другой участник подготовки Максим Иванов.

Ещё один южносахалинец Иван Аткишкин советует тем, кто планирует учиться, заранее уделить хотя бы неделю активным физическим занятиям.

– Здесь большая нагрузка, и совсем неподготовленным рекомендую заранее потренироваться, побегать. Мы получаем здесь ценный опыт и для обычной жизни вне полигона. Конечно, много нового – ранее не сталкивался с такой боевой и тактической подготовкой. Интересно медицинское направление, психологические моменты: быт, взаимодействие в коллективе. Такой опыт очень мотивирует, – рассказал Иван Аткишкин.

Среди инструкторов – заместитель директора по безопасности школы № 1 Алексей Буров.

– Сейчас мы изучаем тактическую медицину, правила обращения с оружием. Планируются мероприятия на военном полигоне со стрельбами, а также изучение тактико-технических характеристик самого оружия и тактики ведения боя. Для всех участников равные условия и равная нагрузка, – комментирует инструктор.

Всего с начала проекта «Будь готов!» в Южно-Сахалинске подготовку прошли свыше 500 человек.

Чтобы пройти курс, южносахалинцы могут обратиться в администрацию города в рабочее время по телефону 300-809 (доб. 10). Инструкторами проекта выступают профессиональные военные и силовики, прошедшие в начале июля расширенные тренерские сборы на Успеновском полигоне.

Планируется, что до конца года курс военно-спортивной подготовки пройдут 8 тысяч сахалинцев и курильчан из всех районов области.