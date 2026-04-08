«70 лет в ритме сердца»: юбилейный тур Игоря Саруханова прошел в Южно-Сахалинске

Вечером 7 апреля конгресс-холл «Столица» открыл свои двери для поклонников известного артиста. Публика ликовала в ожидании любимых песен. Большая концертная программа «Лучшее за 40 лет» Игоря Саруханова при участии группы «RаенимациЯ» стала настоящим праздником для сахалинцев. Кстати, за день до своего выступления на острове музыкант отметил свое 70-летие.

В концертную программу вошли самые нашумевшие хиты: «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Лодочка», «Желаю тебе», «Маскарад». Были и сюрпризы в виде премьер – «С кем ты?», «Не зови», «Лети за мной». Всего на счету заслуженного артиста России Игоря Саруханова более трехсот песен, большинство из них давно стали эстрадной классикой, которой не перестают восхищаться разные поколения меломанов.

– Концерт просто великолепный. Я с удовольствием провел вечер. Рад был увидеть Игоря Саруханова и услышать свои любимые песни – «Позади крутой поворот», «Поет гитара», «Каракум». Все композиции были исполнены вживую, что я считаю, довольно редко в наше время. Музыканты тоже большие молодцы. Хорошо отыграли! Очень душевный концерт получился, – поделился впечатлением зритель Алексей Прохоров.

Алексей Прохоров – наш земляк, известный на Сахалине музыкант, автор-исполнитель песни «Русский остров Сахалин», с радостью поделился с нашей редакцией своей видеозаписью юбилейного концерта Саруханова.

Кира Любимова.